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США продовжили фінансування програми з пошуку викрадених Росією українських дітей

09:15, 28 березня 2025
Адміністрація Трампа тимчасово змінила своє рішення щодо закриття ініціативи, яка займалася документуванням депортації українських дітей до Росії.
США продовжили фінансування програми з пошуку викрадених Росією українських дітей
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Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила тимчасово продовжити фінансування програми з пошуку українських дітей, яких незаконно вивезла Росія. Про це повідомляє видання The Washington Post.

Як зазначають джерела, Білий дім погодив додаткове фінансування проекту ще на півтора місяця, щоб ініціатива під керівництвом Єльського університету продовжила свою діяльність.

А після завершення цього терміну вся напрацьована база даних має бути передана до правоохоронної структури ЄС – агентства «Європол».

Видання підкреслює, що таке рішення Білого дому було ухвалене завдяки позиції американських сенаторів від обох ключових партій – Демократичної та Республіканської.

«Це демонструє, яким ефективним може бути двопартійний, двопалатний тиск», – підкреслив сенатор-демократ від Огайо Грег Ландсман. Він також висловив задоволення з приводу відновлення фінансування, хоча зауважив, що насправді «воно і не мало взагалі припинятися».

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