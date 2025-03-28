Експрезиденту Франції Ніколя Саркозі загрожує 7 років в'язниці та штраф у розмірі 300 тисяч євро

Прокуратура Франції вимагає до семи років ув'язнення для Ніколя Саркозі у справі про незаконне фінансування передвиборчої кампанії.

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Французька прокуратура вимагає засудити колишнього президента країни Ніколя Саркозі до семи років ув'язнення у справі про нелегальне фінансування його передвиборчої кампанії 2007 року. Про це інформує телеканал BFM-TV.

Окрім тюремного покарання, сторона обвинувачення просить зобов'язати Саркозі сплатити штраф у розмірі 300 тисяч євро, а також позбавити його права брати участь у будь-яких виборах на наступні п'ять років.

За інформацією французьких ЗМІ, остаточний вирок у справі очікується вже найближчими тижнями.

Слідчі стверджують, що під час виборчої кампанії Саркозі незаконно отримав десятки мільйонів євро від уряду лівійського лідера Муаммара Каддафі.

Як відомо, Ніколя Саркозі обіймав посаду президента Франції з 2007 до 2012 року.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», колишнього президента Франції Ніколя Саркозі зобов’язали носити електронний браслет у межах виконання вироку у так званій «справі про прослуховування». Саркозі є фігурантом ще кількох кримінальних справ, зокрема щодо ймовірного незаконного фінансування його президентської кампанії 2007 року з лівійських джерел, а також справи Bygmalion, пов’язаної з перевищенням витрат під час виборів 2012 року. В останній він був визнаний винним у 2021 році та засуджений до одного року ув’язнення з можливістю відбування покарання вдома під електронним наглядом.

Додамо, експрезидент Франції Ніколя Саркозі заявив, що подасть скаргу до ЄСПЛ після вироку у справі «прослушок».

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