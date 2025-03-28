Установление отцовства после смерти отца — что важно знать

Министерство юстиции Украины напомнило: если мужчина, который не состоял в браке с матерью ребенка, умер, его отцовство можно установить через суд. Это важный шаг для обеспечения ребенка социальными льготами и гарантиями.
Подтверждение отцовства дает ребенку право на:
Заявление необходимо подать в суд по месту жительства. Это может сделать мать или опекун, попечитель ребенка. Также имеет право обратиться лицо, которое содержит и воспитывает ребенка, либо совершеннолетний ребенок. Судебный сбор за подачу такого заявления по состоянию на 1 января 2025 года составляет 605,60 грн (0,2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц).
В заявлении нужно указать, какой факт необходимо установить и с какой целью. Следует объяснить, почему невозможно получить или восстановить документы, подтверждающие данный факт. Кроме того, необходимо предоставить доказательства, подтверждающие изложенные в заявлении обстоятельства, в частности документы о родственных связях или объяснения свидетелей.
Доказательствами могут быть любые сведения, подтверждающие происхождение ребенка, например:
Перечень не является исчерпывающим и может дополняться в зависимости от обстоятельств дела. Суд также может назначить посмертную молекулярно-генетическую экспертизу путем эксгумации тела либо при наличии биологических образцов (крови или другого биологического материала) умершего, пригодных для проведения ДНК-экспертизы.
Родственники умершего могут оспорить его отцовство, если:
В таких делах суд учитывает интересы ребенка; его право на защиту, воспитание и материальное обеспечение; благополучие ребенка и его права.
Некоторые категории людей также имеют право на бесплатную помощь при обращении в суд, в том числе по делам об установлении отцовства, в частности:
ВПЛ (внутренне перемещенные лица);
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