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Установление отцовства после смерти отца — что важно знать

17:04, 28 марта 2025
Подтверждение отцовства дает ребенку право на социальные выплаты и пенсию в связи с утратой кормильца.
Установление отцовства после смерти отца — что важно знать
Фото: unn.ua
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Министерство юстиции Украины напомнило: если мужчина, который не состоял в браке с матерью ребенка, умер, его отцовство можно установить через суд. Это важный шаг для обеспечения ребенка социальными льготами и гарантиями.

Подтверждение отцовства дает ребенку право на:

  • социальные выплаты;
  • пенсию в связи с утратой кормильца;
  • если отец был военнослужащим — на единовременную денежную помощь в случае его гибели (смерти);
  • наследование имущества после смерти отца.

Заявление необходимо подать в суд по месту жительства. Это может сделать мать или опекун, попечитель ребенка. Также имеет право обратиться лицо, которое содержит и воспитывает ребенка, либо совершеннолетний ребенок. Судебный сбор за подачу такого заявления по состоянию на 1 января 2025 года составляет 605,60 грн (0,2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц).

В заявлении нужно указать, какой факт необходимо установить и с какой целью. Следует объяснить, почему невозможно получить или восстановить документы, подтверждающие данный факт. Кроме того, необходимо предоставить доказательства, подтверждающие изложенные в заявлении обстоятельства, в частности документы о родственных связях или объяснения свидетелей.

Доказательствами могут быть любые сведения, подтверждающие происхождение ребенка, например:

  • акты, выписки из домовых книг, обменные ордера, похозяйственные книги, решения судов, ордера на вселение и другие документы, содержащие сведения о родственных связях;
  • семейные фотографии, письма, анкеты, автобиографии, личные дела, сообщения, переписка в мессенджерах, электронные письма, видеозаписи;
  • доказательства того, что иным способом невозможно внести изменения в актовую запись о рождении ребенка (справки органов регистрации актов гражданского состояния);
  • объяснения свидетелей. Это могут быть соседи, друзья или другие люди, которые могут подтвердить факт отцовства;
  • генетическая экспертиза (ДНК-тест).

Перечень не является исчерпывающим и может дополняться в зависимости от обстоятельств дела. Суд также может назначить посмертную молекулярно-генетическую экспертизу путем эксгумации тела либо при наличии биологических образцов (крови или другого биологического материала) умершего, пригодных для проведения ДНК-экспертизы.

Родственники умершего могут оспорить его отцовство, если:

  • мужчина не знал, что записан отцом ребенка, и умер (оспаривать могут жена, родители или дети);
  • мужчина при жизни подал нотариальное заявление об отказе от признания отцовства (оспаривать могут наследники);
  • мужчина подал иск в суд об исключении записи о нем как об отце (наследники могут поддержать заявление).

В таких делах суд учитывает интересы ребенка; его право на защиту, воспитание и материальное обеспечение; благополучие ребенка и его права.

Некоторые категории людей также имеют право на бесплатную помощь при обращении в суд, в том числе по делам об установлении отцовства, в частности:

ВПЛ (внутренне перемещенные лица);

  • лица с низким доходом (трудоспособные — с доходом до 6056 грн/мес.; пенсионеры (по возрасту, выслуге лет) — 4722 грн/мес.);
  • лица с инвалидностью — если пенсия или соцпомощь до 6056 грн;
  • ветераны войны;
  • члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины.

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минюст

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