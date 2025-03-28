У Києві на пів року обмежать рух транспорту вулицею в Дарницькому районі

До 1 жовтня у Києві буде обмежений рух транспорту вулицею Зрошувальною.

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Від 28 березня і до 1 жовтня у Києві буде обмежений рух транспорту вулицею Зрошувальною в напрямку вулиці Академіка Горбунова у Дарницькому районі.

За інформацією КМДА, обмеження повʼязані з початком капітального ремонту вулиці.

Зазначимо, що на початку року комунальна корпорація оголосила тендер на проведення капітального ремонту вулиці.

Учасників дорожнього руху просять врахувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, що у Києві обмежать рух транспорту Південним мостом на понад чотири місяці.

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