У Києві обмежать рух транспорту Південним мостом на понад чотири місяці

У столиці до 1 серпня частково обмежать рух транспорту з лівого на правий берег Південним мостом через Дніпро. Обмеження почнуть діяти з 28 березня.
Як пояснили к КМДА, вони пов’язані із ремонтом правобережної естакади мостового переходу в напрямку вул. Саперно-Слобідської, а також Столичного й Наддніпрянського шосе.
Загальна протяжність ділянки, яку ремонтуватимуть, становить 650 метрів.
Передбачається відремонтувати залізобетонну плиту проїжджої частини, влаштувати новий гідроізоляційний шар та асфальтобетонне покриття.
Ремонтні роботи виконуватимуть у два етапи з почерговим обмеженням руху транспорту:
З 2021 року міст перебуває в обмежено працездатному стані. За висновками фахівців, міст потребує реконструкції з пристосуванням до сучасних норм і вимог.
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