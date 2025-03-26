До національного переліку культурної спадщини України внесли шість нових елементів

Традиції сокальської сорочки та святкових обрядів потрапили до переліку культурної спадщини України.

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Міністерство культури та стратегічних комунікацій України розширило Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини, додавши до нього шість нових традицій.

Згідно з повідомленням Мінкульту, до переліку включено:

Традицію, знання та уміння, пов’язані із сокальською сорочкою;

Традиції Святого вечора та Різдва в Україні;

Традицію відзначення Святого вечора в Україні;

Традиції Святого вечора на Буковині;

Традицію випасання худоби на буковинських та бессарабських полонинах Чернівецької області;

Культурні звичаї та способи самовираження, пов’язані з обрядовим хлібом Надазовських греків (Псатир).

У міністерстві зазначили, що місцеві громади мають врахувати рекомендації та пропозиції Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини щодо охорони цих традицій.

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