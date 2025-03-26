До національного переліку культурної спадщини України внесли шість нових елементів

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України розширило Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини, додавши до нього шість нових традицій.
Згідно з повідомленням Мінкульту, до переліку включено:
У міністерстві зазначили, що місцеві громади мають врахувати рекомендації та пропозиції Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини щодо охорони цих традицій.
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