В национальный перечень культурного наследия Украины внесли шесть новых элементов

Традиции сокальской рубашки и праздничных обрядов попали в перечень культурного наследия Украины.

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Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины расширило Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия, добавив в него шесть новых традиций.

Согласно сообщению Минкульта, в перечень включены:

- Традицию, знания и умения, связанные с сокальской рубашкой;

- Традиции Святого вечера и Рождества в Украине;

- Традицию празднования Святого вечера в Украине;

- Традиции Святого вечера на Буковине;

- Традицию выпаса скота на буковинских и бессарабских полонинах Черновицкой области;

- Культурные обычаи и способы самовыражения, связанные с обрядовым хлебом Надазовских греков (Псатир).

В министерстве отметили, что местные общины должны учесть рекомендации и предложения Экспертного совета по вопросам нематериального культурного наследия по охране этих традиций.

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