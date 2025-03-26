В национальный перечень культурного наследия Украины внесли шесть новых элементов

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины расширило Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия, добавив в него шесть новых традиций.
Согласно сообщению Минкульта, в перечень включены:
- Традицию, знания и умения, связанные с сокальской рубашкой;
- Традиции Святого вечера и Рождества в Украине;
- Традицию празднования Святого вечера в Украине;
- Традиции Святого вечера на Буковине;
- Традицию выпаса скота на буковинских и бессарабских полонинах Черновицкой области;
- Культурные обычаи и способы самовыражения, связанные с обрядовым хлебом Надазовских греков (Псатир).
В министерстве отметили, что местные общины должны учесть рекомендации и предложения Экспертного совета по вопросам нематериального культурного наследия по охране этих традиций.
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