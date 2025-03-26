Малыши-основатели Киева на Почтовой площади переоделись в честь Дня Нацгвардии – фото

В Киеве переодели скульптуры основателей столицы — Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбидь.

Источник фото: Владимир Журавель

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На Почтовой площади в Киеве переодели скульптуры малышей-основателей города — Кия, Щека, Хорива и сестру Лыбидь — в честь Дня Национальной гвардии Украины.

Скульптуры украсил художник Владимир Журавель вместе с командой.

В частности, на них можно увидеть вышиванки, береты и штаны с пикселем НГУ, а на девочке — юбку.

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Источник фото: Владимир Журавель

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