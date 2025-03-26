Малюки-засновники Києва на Поштовій площі переодягнулися на честь Дня Нацгвардії – фото

У Києві переодягли скульптури засновників столиці Кия, Щека, Хорива та їхньої сестри Либідь.

Джерело фото: Володимир Журавель

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На Поштовій площі в Києві переодягнули скульптури малюків-засновників міста – Кия, Щека, Хорива та сестру Либідь – на честь Дня Національної гвардії України.

Скульптури прикрасив митець Володимир Журавель разом з командою.

Зокрема, на них можна побачити вишиванки, берети та штани з пікселем НГУ, а на дівчинці – спідницю.

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Джерело фото: Володимир Журавель

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