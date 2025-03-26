Червонокнижних сов, яструбів і видру хотіли відправити поштою за океан

Київська митниця зупинила контрабанду опудал червонокнижних тварин до США.

Фото: Київська митниця

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Київська митниця зафіксувала кілька випадків спроб незаконного відправлення до США 13 опудал тварин, серед яких сім видів, занесених до Червоної книги України.

За даними експертів Національного науково-природничого музею НАН України, у посилках були опудала сичика-горобця, сови болотяної та видри річкової, які є охоронюваними видами.

Крім «червонокнижних» тварин, у відправленнях також виявили опудала сови вухатої, двох боривітерів та малого яструба. Всі ці види підпадають під дію міжнародних природоохоронних конвенцій, зокрема CITES, яка регулює міжнародну торгівлю дикими тваринами та рослинами.

Для експорту таких екземплярів необхідно отримати спеціальні дозвільні документи, яких на момент перевірки не було.

Київська митниця склала протоколи про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України, а всі 13 опудал було вилучено.

Фото: Київська митниця

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