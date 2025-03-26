Краснокнижных сов, ястребов и выдру хотели отправить по почте за океан

Киевская таможня остановила контрабанду чучел краснокнижных животных в США.

Фото: Киевская таможня

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Киевская таможня зафиксировала несколько случаев попыток незаконной отправки в США 13 чучел животных, среди которых семь видов, занесенных в Красную книгу Украины.

По данным экспертов Национального научно-природоведческого музея НАН Украины, в посылках были чучела сычика-воробья, совы болотной и выдры речной, которые являются охраняемыми видами.

Кроме «краснокнижных» животных, в отправлениях также обнаружили чучела совы ушастой, двух пустельг и малого ястреба. Все эти виды подпадают под действие международных природоохранных конвенций, в частности CITES, которая регулирует международную торговлю дикими животными и растениями.

Для экспорта таких экземпляров необходимо получить специальные разрешительные документы, которых на момент проверки не было.

Киевская таможня составила протоколы о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины, а все 13 чучел были изъяты.

Фото: Киевская таможня

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