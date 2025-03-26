Совет судей Украины внес изменения в автоматизированную систему документооборота суда

Изменения вступят в силу после их согласования ГСА, но не раньше 1 апреля.

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Совет судей Украины во время заседания в Киеве 26 марта рассмотрел вопросы внесения изменений в новую единую редакцию Положения об автоматизированной системе документооборота суда и решил внести изменения в Положение.

Единственная действующая редакция Положения об автоматизированной системе документооборота суда была утверждена решением Совета судей Украины № 39 от 11.11.2024 года.

Решением от 6 марта 2025 года № 7 было определено, что автоматизированная система документооборота суда вводится в действие с 1 апреля 2025 года.

Уже 19 марта 2025 года в Совет судей Украины поступило письмо от Киевского апелляционного суда с предложением внести изменения в подпункт 2.3.39.6 Положения, который императивно предусматривает, что «все апелляционные жалобы на постановления следственных судей суда первой инстанции, поступившие в рамках одного уголовного производства (по номеру ЕРДР), передаются в суд апелляционной инстанции только ранее определенному судье-докладчику».

При этом подпунктом 2.3.39.1 Положения, собраниям судей местных судов предоставлено право определять иной порядок передачи ходатайств (представлений, жалоб), поступающих в рамках одного уголовного производства (по номеру ЕРДР) ранее определенному судье.

Это положение дает судам первой инстанции необходимую гибкость в распределении дел, что, в свою очередь, способствует более равномерной нагрузке на судей, а также обеспечивает возможность соблюдения процессуальных сроков, установленных нормами Уголовного процессуального кодекса Украины для рассмотрения таких категорий дел.

В связи с этим предлагается внести изменения в подпункт 2.3.39.6 Положения, дополнив его словами: «если иной порядок не определен собранием судей».

По итогам заседания Совет судей Украины принял решение: внести изменения в Положение об автоматизированной системе документооборота суда, утвержденное решением Совета судей Украины от 11 ноября 2024 года №39.

Изменения вступают в силу после их согласования Государственной судебной администрацией Украины, но не ранее 1 апреля 2025 года.

В РСУ отмечают, что единственная действующая редакция Положения об автоматизированной системе документооборота суда была утверждена Советом с целью урегулирования технических и организационных вопросов, обеспечения автоматизированного взаимодействия Положения об автоматизированной системе документооборота суда и модулей ЕСИТС, их одинакового понимания и применения судами соответствующих норм.

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