Нацбанк прекращает расчет официального курса гривны к российскому и белорусскому рублям

С 31 марта также прекращается расчет курса к еще 13 валютам.

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Национальный банк Украины вводит новые подходы к определению перечня валют, к которым устанавливается официальный курс гривны.

В частности, регулятор прекращает расчет курса гривны к российскому и белорусскому рублям. Также курс не будет рассчитываться к еще 13 валютам.

Изменения вступят в силу с 31 марта 2025 года.

Необходимость обновления подходов вызвана значительным ростом уровня автоматизации расчетов, что уменьшило операционные ограничения и риски ежедневного расчета официального курса для широкого перечня валют. В связи с этим использование двух перечней валют (ежедневного и ежемесячного) для расчета официального курса гривны утратило свою актуальность, и НБУ решил перейти к одному ежедневному перечню валют, что соответствует международному опыту.

В перечень валют, к которым будет установлен официальный курс гривны, войдут иностранные валюты 1 группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов, а также иностранные валюты, эмитентами которых являются страны, которые по данным платежного баланса предыдущего года обеспечивали не менее 95% товарооборота с Украиной.

Перечень будет корректироваться один раз в три года на основе актуальных статистических данных по товарообороту. В то же время сохраняется возможность корректировать этот перечень чаще, если по валютам, которые в него входят, товарооборот с Украиной снизится ниже уровня 90% или если будут внесены изменения в 1 группу Классификатора иностранных валют и банковских металлов.

С учетом утвержденных изменений, с 31 марта 2025 года:

периодичность установления официального курса гривны к 11 валютам будет изменена с ежемесячной на ежедневную. Среди них: алжирский динар, бат, дирхам ОАЭ, донг, лари, ливанский фунт, малайзийский ринггит, саудовский риял, сербский динар, така и тунисский динар;

не будет рассчитываться официальный курс гривны к таким валютам: российский рубль, белорусский рубль, бразильский реал, армянский драм, доминиканское песо, иракский динар, иранский риал, либийский динар, марокканский дирхам, новый тайваньский доллар, пакистанская рупия, сом, сомони, туркменский новый манат и узбекский сум.

Таким образом, перечень иностранных валют для ежедневного установления официального курса гривны будет включать 41 валюту и СПЗ (специальные права заимствования).

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