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Нацбанк припиняє розрахунок офіційного курсу гривні до російського та білоруського рублів

15:06, 26 березня 2025
Із 31 березня також припиняється розрахунок курсу щодо ще 13 валют.
Нацбанк припиняє розрахунок офіційного курсу гривні до російського та білоруського рублів
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Національний банк України запроваджує нові підходи до визначення переліку валют, до яких встановлюється офіційний курс гривні.

Зокрема, регулятор припиняє розрахунок курсу гривні до російського та білоруського рублів. Також курс не розраховуватимуть щодо ще 13-ти валют.

Зміни почнуть діяти з 31 березня 2025 року.

Потреба в оновленні підходів зумовлена значним зростанням рівня автоматизації розрахунків, що зменшило операційні обмеження та ризики щоденного розрахунку офіційного курсу для широкого переліку валют. З огляду на це використання двох переліків валют (щоденного та щомісячного) для розрахунку офіційного курсу гривні втратило свою актуальність, і НБУ вирішив перейти до одного щоденного переліку валют, що відповідає міжнародному досвіду.

До переліку валют, до яких встановлюватиметься офіційний курс гривні, входитимуть іноземні валюти 1 групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів та іноземні валюти, емітентами яких є країни, які за даними платіжного балансу попереднього року забезпечували не менше 95% товарообігу з Україною.

Перелік коригуватиметься один раз на три роки на підставі актуальних статистичних даних з товарообігу. Водночас зберігатиметься можливість коригувати цей перелік частіше, якщо за валютами, які до нього входять, товарообіг з Україною знизиться нижче рівня 90% або якщо буде внесено зміни до 1 групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів.

Ураховуючи затверджені зміни, з 31 березня 2025 року:

  • періодичність встановлення офіційного курсу гривні до 11 валют буде змінена зі щомісячної на щоденну.

Серед них: алжирський динар, бат, дирхам ОАЕ, донг, ларі, ліванський фунт, малайзійський ринггіт, саудівський ріял, сербський динар, така і туніський динар;

  • не розраховуватиметься офіційний курс гривні до таких валют: російський рубль, білоруський рубль, бразильський реал, вірменський драм, домініканське песо, іракський динар, іранський ріал, лівійський динар, марокканський дирхам, новий тайванський долар, пакистанська рупія, сом, сомоні, туркменський новий манат та узбецький сум.

Таким чином, перелік іноземних валют для щоденного встановлення офіційного курсу гривні включатиме 41 валюту та СПЗ (спеціальні права запозичення).

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