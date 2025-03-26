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У Мінюсті повідомили, що контрабандист Альперін остаточно програв справу в ЄСПЛ

15:28, 26 березня 2025
ЄСПЛ не побачив порушень у справі Альперіна – його затримання було обґрунтованим.
У Мінюсті повідомили, що контрабандист Альперін остаточно програв справу в ЄСПЛ
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Європейський суд з прав людини остаточно відхилив скаргу бізнесмена Вадима Альперіна, якого в Україні підозрювали в організації масштабних схем контрабанди. Рішення набуло чинності після того, як Велика палата ЄСПЛ відмовила у перегляді справи. Про це розповіла Уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко.

Суть справи стосувалася затримання Альперіна в листопаді 2019 року за підозрою у створенні злочинної організації, що використовувала корупційні зв’язки на митниці для незаконного імпорту товарів за заниженими цінами.

У своїй заяві до ЄСПЛ Альперін оскаржував:

  • незаконність свого затримання детективами НАБУ;
  • встановлення надто високої застави у 70 млн грн;
  • порушення презумпції невинуватості через допис президента України, де його назвали «хрещеним батьком контрабанди»;
  • конфіскацію частини застави (35 млн грн) за порушення процесуальних зобов’язань;
  • політичні мотиви переслідування, яке, на його думку, було спрямоване на демонстрацію боротьби з корупцією.

ЄСПЛ дійшов висновку, що Україна не порушила Конвенцію з прав людини. Суд підтвердив, що правоохоронні органи мали достатні підстави для затримання Альперіна, оскільки існували ризики його втечі. Рішення Вищого антикорупційного суду щодо обрання запобіжного заходу та розміру застави ґрунтувалося на обґрунтованих доказах.

Щодо допису президента, ЄСПЛ зазначив, що в Україні існують правові механізми для захисту репутації осіб, які вважають, що їхня презумпція невинуватості була порушена.

Таким чином, суд відхилив скарги Альперіна як неприйнятні, визнавши відсутність порушень з боку держави.

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ЄСПЛ Міністерство юстиції України

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