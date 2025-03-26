В Минюсте сообщили, что контрабандист Альперин окончательно проиграл дело в ЕСПЧ

ЕСПЧ не увидел нарушений в деле Альперина - его задержание было обоснованным.

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Европейский суд по правам человека окончательно отклонил жалобу бизнесмена Вадима Альперина, которого в Украине подозревали в организации масштабных схем контрабанды. Решение вступило в силу после того, как Большая палата ЕСПЧ отказала в пересмотре дела. Об этом рассказала Уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко.

Суть дела касалась задержания Альперина в ноябре 2019 года по подозрению в создании преступной организации, которая использовала коррупционные связи на таможне для незаконного импорта товаров по заниженным ценам.

В своем заявлении в ЕСПЧ Альперин оспаривал:

- незаконность своего задержания детективами НАБУ;

- установление слишком высокого залога в 70 млн грн;

- нарушение презумпции невиновности из-за сообщения президента Украины, где его назвали «крестным отцом контрабанды»;

- конфискацию части залога (35 млн грн) за нарушение процессуальных обязательств;

- политические мотивы преследования, которое, по его мнению, было направлено на демонстрацию борьбы с коррупцией.

ЕСПЧ пришел к выводу, что Украина не нарушила Конвенцию по правам человека. Суд подтвердил, что правоохранительные органы имели достаточные основания для задержания Альперина, поскольку существовали риски его побега. Решение Высшего антикоррупционного суда об избрании меры пресечения и размера залога основывалось на обоснованных доказательствах.

Относительно сообщения президента, ЕСПЧ отметил, что в Украине существуют правовые механизмы для защиты репутации лиц, которые считают, что их презумпция невиновности была нарушена.

Таким образом, суд отклонил жалобы Альперина как неприемлемые, признав отсутствие нарушений со стороны государства.

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