НАПК разъяснило особенности декларирования наследства, банковских счетов и исправления ошибок в декларациях

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции напоминает, что уже 31 марта завершается кампания декларирования публичных служащих за 2024 год.

В агентстве разъяснили некоторые аспекты декларирования наследства, какую информацию необходимо указывать в декларации о банковских учреждениях, в которых открыты счета, и что делать, если информация в декларации не сохраняется или сохраняется некорректно.

Указывается ли в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» наследство, которое не было оценено?

Нет. Доход подлежит отражению в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации только при наличии информации о его размере. В случае отсутствия таких данных, соответствующий доход не указывается в этом разделе декларации, однако может быть отражен в других разделах (такая ситуация возможна, например, в случае получения в наследство недвижимости, если ее денежная оценка не проводилась).

Подробнее о декларировании наследства, которое облагается налогом по нулевой ставке — по ссылке.

Необходимо ли указывать банк в разделе 12.1 «Банковские и другие финансовые учреждения» столько раз, сколько счетов в нем открыто?

С 12 октября 2023 года информация о банковских счетах (IBAN) не подлежит декларированию. Тем не менее сохраняется обязательство указывать информацию о:

банковском или другом финансовом учреждении;

лицах, имеющих право распоряжаться хотя бы одним счетом или доступом к индивидуальному банковскому сейфу в этом учреждении;

лицах, которые открыли хотя бы один счет на имя субъекта декларирования или членов его семьи.

Все подробности — здесь.

Что делать, если внесенная в декларацию информация не сохраняется или сохраняется некорректно?

В этом случае попробуйте удалить данные о объекте с помощью кнопки «Удалить» (обозначена крестиком в столбце «Действия») или можно удалить информацию с шага, используя кнопку «Удалить данные этого шага» (обозначена изображением корзины справа от названия шага).

После удаления нажмите кнопку «Следующий раздел» и сохраните черновик, наложив квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Затем снова откройте созданный черновик и повторно заполните проблемный шаг. Если ошибка не исчезнет после этих действий, отправьте на электронный адрес [email protected] полноэкранные скриншоты с отображением ошибок и шагов в режиме редактирования и внесения информации. Важно не обрезать никакую часть экрана.

Подробнее — по ссылке.

Также в НАПК разъяснили процесс декларирования угнанного, уничтоженного или переданного на нужды армии автомобиля.

Добавим, как указывать сведения о конечных бенефициарных владельцах общества в случае непрямого влияния.

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