Европейский банк реконструкции и развития утвердил кредит для Нафтогаза на закупку газа

ЕБРР утвердил кредит до 270 млн евро на закупку природного газа на два следующих отопительных сезона.

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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 26 марта утвердил кредит для НАК «Нафтогаз» на закупку природного газа на два следующих отопительных сезона на сумму до 270 млн евро. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также дополнительно через ЕБРР будет направлено еще около 140 млн евро грантов от Правительства Норвегии.

«Этот ресурс поможет нам накопить запасы газа в ПСГ для прохождения следующего отопительного сезона. Благодарим партнеров за поддержку», — отметил Премьер.

Напомним, что в Нафтогазе ответили, изменится ли тариф после прекращения транзита российского газа.

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