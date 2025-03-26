Європейський банк реконструкції та розвитку затвердив позику для Нафтогазу на закупівлю газу

ЄБРР затвердив позику до 270 млн євро на закупівлю природного газу на два наступні опалювальні сезони.

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Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) 26 березня затвердив позику для НАК «Нафтогаз» на закупівлю природного газу на два наступні опалювальні сезони на суму до 270 млн євро. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Також додатково через ЄБРР буде направлено ще близько 140 млн євро грантів від Уряду Норвегії.

«Цей ресурс допоможе нам накопичити запаси газу в ПСГ для проходження наступного опалювального сезону. Дякуємо партнерам за підтримку», - вказав Прем’єр.

Нагадаємо, що у Нафтогазі відповіли, чи зміниться тариф після припинення транзиту російського газу.

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