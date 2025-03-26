Фальшиве повідомлення про бомбу в хостелі — українця депортували з Польщі та заборонили в'їзд на 7 років

33-річного чоловіка депортували з Польщі за неправдиве повідомлення про замінування.

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Українця депортували з Польщі за хибне повідомлення про бомбу у варшавському хостелі. Про це повідомляє Onet.pl.

33-річний громадянин України був затриманий у Варшаві після того, як зателефонував на номер екстреної служби та повідомив, що в одному з хостелів закладено бомбу. Як з’ясувалося, тривога виявилася хибною.

Вказується, що до поліції надійшло повідомлення про можливу вибухівку. Правоохоронці оперативно встановили особу підозрюваного та затримали його. Ним виявився 33-річний українець.

«У прокуратурі чоловікові висунули звинувачення у створенні хибного тривожного сигналу. Після цього його передали прикордонній службі, депортували до України та заборонили в’їзд до Польщі на сім років», – повідомила речниця відділення варшавської поліції Марта Суловська.

За польськими законами, за такі дії передбачено до восьми років позбавлення волі.

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