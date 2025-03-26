У Києві оновлять Генеральний план міста

Генплан Києва змінять з урахуванням викликів війни та відбудови.

Фото: Telegram / Віталій Кличко

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Мер Києва Віталій Кличко підписав проєкт завдання на розробку змін до Генерального плану столиці. Документ також підписали головний архітектор міста Олександр Свистунов і голова Київської міської організації Національної спілки архітекторів України Вадим Жежерін.

За словами Кличка, Київ потребує нового просторового планування, яке врахує виклики війни, зміни в демографії, потребу у відновленні житла та інфраструктури. Наступним кроком стане визначення виконавця розробки містобудівної документації.

Оновлений Генплан має враховувати обороноздатність міста, розвиток укриттів, транспортну та енергетичну стійкість, а також створення інклюзивного міського простору. План передбачає адаптацію до міграційних змін і формування нових функціональних зон.

Робота над оновленням Генплану проходитиме із залученням професійної спільноти, міжнародних експертів та громадськості.

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