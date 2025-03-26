В Киеве обновят Генеральный план города

Генплан Киева изменят с учетом вызовов войны и восстановления.

Фото: Telegram / Віталій Кличко

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Мэр Киева Виталий Кличко подписал проект задания на разработку изменений в Генеральный план столицы. Документ также подписали главный архитектор города Александр Свистунов и председатель Киевской городской организации Национального союза архитекторов Украины Вадим Жежерин.

По словам Кличко, Киев нуждается в новом пространственном планировании, которое учтет вызовы войны, изменения в демографии, потребность в восстановлении жилья и инфраструктуры. Следующим шагом станет определение исполнителя разработки градостроительной документации.

Обновленный Генплан должен учитывать обороноспособность города, развитие укрытий, транспортную и энергетическую устойчивость, а также создание инклюзивного городского пространства. План предусматривает адаптацию к миграционным изменениям и формирование новых функциональных зон.

Работа над обновлением Генплана будет проходить с привлечением профессионального сообщества, международных экспертов и общественности.

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