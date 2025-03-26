НБУ запустив нову обігову монету номіналом 10 грн – як виглядає, фото

Аверс звичайний для монет зразка 2018 року, водночас реверс – тематичний.

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В стінах НБУ презентували нову обігову пам’ятну монету. Вона присвячена Національній гвардії України.

Монета має номінал 10 гривень, а її тираж – 10 млн штук.

Аверс звичайний для таких монет зразка 2018 року, водночас реверс – тематичний.

По колу там розміщено написи, які відображають фундаментальні цінності, – честь, мужність, закон (угорі) і Національна гвардія України (внизу).

Головним елементом композиції є зображення беретного знака Національної гвардії, основою якого є прямий рівносторонній хрест із розбіжними кінцями. У центрі хреста, у восьмиграннику, зображено малий Державний Герб України.

На задньому плані – символічний щит, який є втіленням захисту та безпеки.

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