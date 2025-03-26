Данія з 2026 року запроваджує військовий призов для жінок – Bloomberg

Данія стане третьою країною НАТО з обов’язковим призовом для жінок.

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Данія з 2026 року поширить обов’язковий військовий призов на жінок, щоб збільшити чисельність армії та посилити оборону перед потенційними загрозами з боку Росії. Про це повідомляє Bloomberg.

Наразі жінки можуть добровільно вступати до армії, тоді як для чоловіків служба є обов’язковою у разі призову. Міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен 25 березня заявив, що рішення про розширення призову ухвалили раніше, ніж планувалося, після досягнення домовленості з більшістю парламентських партій.

Також Міністерство оборони Данії оголосило про плани інвестувати 12 мільярдів крон (1,7 мільярда доларів) у розвиток бригад та можливу закупівлю двох літаків-заправників. Фінансування здійснюватиметься через Фонд прискорення, створений у лютому для підвищення обороноздатності країни.

Данія стане третьою країною НАТО, яка запровадить обов’язковий військовий призов для жінок. Першою це зробила Норвегія у 2015 році, а Швеція відновила призов із 2017 року, включивши до нього жінок.

Тим часом в Україні станом на 1 січня 2025 року у ЗСУ служать понад 70 000 жінок, що на 20% більше, ніж у 2022 році. Понад 5500 з них перебувають безпосередньо на передовій.

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