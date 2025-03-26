Дания с 2026 года вводит военный призыв для женщин – Bloomberg

Дания станет третьей страной НАТО с обязательным призывом для женщин.

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Дания с 2026 года распространит обязательный военный призыв на женщин, чтобы увеличить численность армии и усилить оборону перед потенциальными угрозами со стороны России. Об этом сообщает Bloomberg.

Сейчас женщины могут добровольно вступать в армию, тогда как для мужчин служба является обязательной в случае призыва. Министр обороны Дании Троелс Лунд Поульсен 25 марта заявил, что решение о расширении призыва приняли раньше, чем планировалось, после достижения договоренности с большинством парламентских партий.

Также Министерство обороны Дании объявило о планах инвестировать 12 миллиардов крон (1,7 миллиарда долларов) в развитие бригад и возможную закупку двух самолетов-заправщиков. Финансирование будет осуществляться через Фонд ускорения, созданный в феврале для повышения обороноспособности страны.

Дания станет третьей страной НАТО, которая введет обязательный военный призыв для женщин. Первой это сделала Норвегия в 2015 году, а Швеция возобновила призыв с 2017 года, включив в него женщин.

Между тем в Украине по состоянию на 1 января 2025 года в ВСУ служат более 70 000 женщин, что на 20% больше, чем в 2022 году. Более 5500 из них находятся непосредственно на передовой.

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