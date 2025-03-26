Нацбанк прекращает продажу инвестиционных монет в кассах НБУ в Киеве

НБУ теперь будет продавать инвестиционные монеты Украины онлайн.

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Национальный банк теперь будет продавать инвестиционные монеты Украины онлайн. Продажа начинается уже с 27 марта, указывают в регулятора.

С этого момента прекращается продажа инвестиционных монет в кассах Национального банка, расположенных в Киеве.

Там, как и в остальных кассах Национального банка в регионах, будут осуществляться только операции по:

покупке инвестиционных монет Украины у граждан;

приему поврежденных инвестиционных монет Украины для оценки.

Кроме того, приобрести инвестиционные монеты можно будет в уполномоченных банках, перечень которых размещен на сайте НБУ.

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