Нацбанк припиняє реалізацію інвестиційних монет у касах НБУ у Києві

НБУ тепер продаватиме інвестиційні монети України онлайн.

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Національний банк тепер продаватиме інвестиційні монети України онлайн. Продажі починаються вже з 27 березня, вказують у регулятора.

Натомість з цієї дати припиняється реалізація інвестиційних монет у касах Національного банку, що розташовані в Києві.

Там, як і в решті кас Національного банку в регіонах, здійснюватимуться лише операції з:

купівлі в громадян інвестиційних монет України;

приймання пошкоджених інвестиційних монет України для оцінки.

Крім того, придбати інвестиційні монети можна буде в уповноважених банках, їх перелік знаходиться на сайті НБУ.

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