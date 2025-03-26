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Парламент вніс зміни до Митного кодексу на виконання рішень Конституційного Суду України

14:19, 26 березня 2025
Верховна Рада прийняла зміни до Митного Кодексу щодо справедливого розгляду судами справ про порушення митних правил.
Парламент вніс зміни до Митного кодексу на виконання рішень Конституційного Суду України
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Верховна Рада України на виконання рішень Конституційного Суду ухвалила Закон України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань адміністративної відповідальності за порушення митних правил» – законопроект 10257 від 13.11.2023.

Як вказують у КСУ, ухваливши цей закон, парламент запровадив більш гнучкі механізми притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення митних правил з урахуванням конституційного принципу індивідуалізації юридичної відповідальності.

Передусім Закон покликаний створити умови для справедливого розгляду судами справ про порушення митних правил та вибору виду і розміру адміністративного стягнення з урахуванням всіх обставин справи: характеру вчиненого протиправного діяння, форми вини, характеристики особи, наявності обставин, що пом’якшують або обтяжують відповідальність. Зокрема, встановлено верхню і нижню межу штрафів на відміну від раніше встановленої фіксованої суми).

Також у ряді статей замінено обов’язкову конфіскацію на можливість прийняття рішення з конфіскацією або без такої. Таким чином під час судового розгляду буде використовуватись більш гнучкий  підхід, що відповідає сучасним європейським практикам у сфері боротьби з митними правопорушеннями.

Крім того, до Митного кодексу та інших законів України внесено такі зміни:

  • розширено перелік органів, які мають право здійснювати митне оформлення військової техніки та інших товарів за спрощеною формою декларування (Форма 302). Зокрема таким правом зможуть тепер скористатися Національна гвардія, Державна прикордонна служба, СБУ, Національна поліція, Служба зовнішньої розвідки;
  • порядок створення та ведення реєстру центральних (регіональних) сортувальних станцій приведено у відповідність до вимог Закону «Про публічні реєстри».
  • передбачено звільнення від адміністративної відповідальності у разі передання тимчасово ввезених транспортних засобів – предметів порушення митних правил на потреби оборони України за умови документального підтвердження такої передачі.

Законом також внесено низку змін* щодо імплементації деяких положень Митного кодексу Європейського Союзу.

*до Закону України від 22.08.2024 № 3926-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України»

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КСУ Верховна Рада України

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