Як оформити договір дарування нерухомості на дитину — правила та обмеження

Правила оформлення договорів для малолітніх та неповнолітніх передбачають нотаріальне посвідчення, згоду батьків і органів опіки.

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У Західному міжрегіональному управління Міністерства юстиції розповіли, чи можна оформити договір дарування нерухомості на малолітню та неповнолітню дитину.

Відповідно до ч. 2 ст. 719 Цивільного кодексу України договір дарування нерухомої речі укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

Хто вважається малолітньою та неповнолітньою дитиною за законодавством України?

Згідно із законодавством України, дитиною вважається особа, яка не досягла 18-річного віку. До 14 років дитина вважається малолітньою, а з 14 до 18 – неповнолітньою. Цей поділ має різницю і відрізняє їх один від одного кількістю прав та обов’язків.

Які права на укладення договорів має малолітня дитина?

Малолітня дитина має менше прав, ніж неповнолітня, оскільки згідно Цивільним кодексом України їй дозволено вчиняти тільки дрібні побутові правочини, які б відповідали її розвитку та задовольняли щоденні потреби. Законодавець не обмежує та не скасовує немайнові права малолітньої дитини, однак у всьому іншому замість неї до будь-яких правовідносин вступають батьки, опікун або інша уповноважена особа органу опіки та піклування.

Які правочини може укладати неповнолітня особа?

Неповнолітні особи мають досить широке коло прав, зокрема їм дозволено самостійно розпоряджатися своїм заробітком. Також їм дозволено укладати договори, однак таке право реалізується тільки за згодою батьків. Разом з тим, якщо правочин має високу матеріальну цінність, то в такому випадку вимагається нотаріально посвідчена згода батьків та згода органу опіки та піклування.

Що робити, якщо один із батьків не погоджується на укладення договору дитиною?

Інколи трапляються випадки, коли батьки розходяться в думках і один з них заперечує проти укладення договору дитиною. У цій ситуації угода може відбутися з ініціативи одного з батьків, якщо ним буде отримано дозвіл органу опіки та піклування.

Чому обов’язковий дозвіл органу опіки та піклування?

У більшості випадках, батьки неповнолітньої дитини повинні спочатку отримати позитивне рішення від органу опіки та піклування. З цієї причини особливо важливим моментом є отримання дозволу від даного органу, без якого неможливо здійснити ряд угод на ім’я дитини, наприклад: укласти договори, що вимагають нотаріального засвідчення.

Як передати нерухомість у власність дитині?

Існує чимало способів легально передати майно у власність своїй дитині. Наприклад, на її ім’я можна подарувати квартиру, будинок, іншу нерухомість. Будь-яке відчуження нерухомості дитини може бути здійснено лише з урахуванням гарантування збереження її права на житло.

Хто розпоряджається подарованою нерухомістю до повноліття дитини?

Після оформлення договору неповнолітня дитина стає власником подарованої квартири. Але до досягнення 18-річного віку дитина не може самостійно розпоряджатися нерухомістю, замість неї це роблять батьки або опікуни.

Чи можуть діти самостійно брати участь у правочині?

Діти до 14 років в правочині не беруть участі, їх представляють батьки або інші уповноважені особи.

Діти від 14 до 18 років вже самі можуть брати участь у правочині, але за наявності згоди батьків або інших уповноважених осіб.

Чи обов’язкове отримання згоди органів опіки та піклування при оформленні договору дарування?

Так, у будь-якому випадку для оформлення договору дарування необхідно отримати згоду органів опіки та піклування.

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