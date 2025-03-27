У Пенсійному фонді відповіли, коли будуть виплачені проіндексовані страхові виплати

У Пенсійному фонді вказали максимальний розмір підвищення після перерахування страхової виплати.

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Перерахування щомісячних страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, а також особам, які мають на це право в разі смерті потерпілого, автоматично проводиться щороку з 1 березня на коефіцієнт, що враховує показники зростання споживчих цін та середньої заробітної плати (доходу) в Україні.

Таким чином, як вказують у Пенсійному фонді України, у 2025 році коефіцієнт підвищення щомісячних страхових виплат становить 1,115.

Оскільки страхова виплата надається щомісячно з наступного місяця після місяця, у якому вона призначена та нарахована, – виплату проіндексованої щомісячної страхової виплати за березень буде забезпечено у квітні.

Максимальний розмір підвищення після перерахування страхової виплати – 1 500 гривень.

Також Денис Шмигаль озвучив, коли проіндексують виплати пенсіонерам, які працюють.

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