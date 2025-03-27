В Пенсионном фонде ответили, когда будут выплачены проиндексированные страховые выплаты

В Пенсионном фонде указали максимальный размер повышения после перерасчета страховой выплаты.

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Перерасчет ежемесячных страховых выплат пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также лицам, имеющим на это право в случае смерти пострадавшего, автоматически проводится ежегодно с 1 марта по коэффициенту, который учитывает показатели роста потребительских цен и средней заработной платы (дохода) в Украине.

Таким образом, как указывают в Пенсионном фонде Украины, в 2025 году коэффициент повышения ежемесячных страховых выплат составляет 1,115.

Поскольку страховая выплата предоставляется ежемесячно с следующего месяца после месяца, в котором она назначена и начислена, – выплату проиндексированной ежемесячной страховой выплаты за март обеспечат в апреле.

Максимальный размер повышения после перерасчета страховой выплаты – 1 500 гривен.

Также Денис Шмыгаль озвучил, когда проиндексируют выплаты пенсионерам, которые работают.

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