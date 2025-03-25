Денис Шмыгаль озвучил, когда проиндексируют выплаты пенсионерам, которые работают

После мартовской индексации средняя пенсия составляет 6345 грн, говорит руководитель Правительства.

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После мартовской индексации выплат пенсия для более чем 10 миллионов украинцев увеличилась на 11,5%. На этом подчеркнул Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета Министров 25 марта.

Таким образом, средняя пенсия составляет 6 345 гривен, подчеркнул Денис Шмыгаль и добавил, что все пенсионные выплаты за март осуществлены в полном объеме.

«С 1 апреля автоматически проиндексируем выплаты для почти 630 тысяч работающих пенсионеров в соответствии с их обновленным страховым стажем», — сообщил руководитель Правительства.

Отметим, что в Министерстве социальной политики сообщают, что на сегодняшний день 10,3 млн украинцев получают пенсии от государства. Таким образом, это означает, что почти каждый третий гражданин получает выплаты от государства, указывают там.

«Для многих пенсионеров пенсии являются практически единственным источником дохода», – подчеркивают в Минсоцполитики.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Министерство социальной политики представило несколько советов, как увеличить размер будущей пенсии действующим работникам.

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