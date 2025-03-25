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Избран председатель Козовского районного суда Тернопольской области

21:21, 25 марта 2025
Председателем Козовского районного суда Тернопольской области избрана Оксана Гриновец.
Избран председатель Козовского районного суда Тернопольской области
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В понедельник, 24 марта, было проведено собрание судей Козовского районного суда Тернопольской области.

Согласно части третьей статьи 20 Закона Украины «О судебном устройстве и статусе судей» председатель местного суда избирается на должность собранием судей путем тайного голосования большинством от общего числа судей соответствующего суда сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи.

По результатам собрания судей председателем Козовского районного суда Тернопольской области избрана Оксана Гриновец.

Напомним, избрали главу Светловодского горрайонного суда Кировоградской области.

Кроме того, избраны председатели Ивано-Франковского апелляционного суда и Млиновского районного суда Ровенской области.

Еще был избран председатель Дунаевецкого райсуда Хмельницкой области.

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