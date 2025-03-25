Обрано голову Козівського райсуду Тернопільської області

Головою Козівського районного суду Тернопільської області обрано Оксану Гриновець.

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У понеділок, 24 березня, було проведено збори суддів Козівського районного суду Тернопільської області.

Відповідно до частини третьої статті 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова місцевого суду обирається на посаду зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

За результатами зборів суддів головою Козівського районного суду Тернопільської області обрано Оксану Гриновець.

Нагадаємо, обрали голову Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області.

Крім цього, обрано голів Івано-Франківського апеляційного суду та Млинівського районного суду Рівненської області.

Ще було обрано голову Дунаєвецького райсуду Хмельницької області.

Також обрали голову Городнянського районного суду Чернігівської області.

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