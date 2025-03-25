Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

Верховная Рада приняла закон о принудительном отчуждении земли и домов в Ужгородском районе Закарпатской области

13:27, 25 марта 2025
Принятым законом предусматриваются особенности принудительного отчуждения земельных участков и другого недвижимого имущества в условиях военного положения для размещения объектов оборонно-промышленного комплекса и объектов инфраструктуры в Ужгородском районе Закарпатской области.
Верховная Рада приняла закон о принудительном отчуждении земли и домов в Ужгородском районе Закарпатской области
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада 25 марта приняла доработанный после вето Президента законопроект №9549.

В частности, доработанным законом предусматриваются особенности принудительного отчуждения земельных участков и другого недвижимого имущества по мотивам общественной необходимости в условиях военного положения для размещения объектов оборонно-промышленного комплекса и объектов инфраструктуры в Ужгородском районе Закарпатской области.

Законом устанавливается, что в период действия военного положения в Украине земельные участки и другие объекты недвижимого имущества, находящиеся в частной или коммунальной собственности, нераспределенные земельные участки, невостребованные земельные доли (паи), расположенные в Ужгородском районе Закарпатской области, по решению Кабинета Министров могут быть принудительно отчуждены по мотивам общественной необходимости для размещения:

  • объектов строительства, недвижимого имущества, комплексов зданий и сооружений, производственных мощностей, частей производственных мощностей, инженерных сооружений, необходимых для функционирования и деятельности предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства и/или определенных как критически важные для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период в сфере оборонно-промышленного комплекса;
  • индустриальных парков для размещения релоцированных (перемещенных) предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, и/или их производственных мощностей, частей производственных мощностей, и/или предприятий, определенных как критически важные для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;
  • линейных объектов транспортной инфраструктуры (дорог общего пользования государственного значения, мостов, эстакад) и объектов, необходимых для их эксплуатации.

Перечень субъектов хозяйствования, для размещения объектов которых допускается принудительное отчуждение земельных участков и других объектов недвижимого имущества, определяется Кабинетом Министров по заявлению Закарпатской областной государственной администрации.

Инициаторами принудительного отчуждения могут быть центральные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, Генеральный штаб Вооруженных Сил, предприятия, которые будут осуществлять строительство и эксплуатацию объектов, для размещения которых проводится принудительное отчуждение. Инициатор подает заявление о принудительном отчуждении земельных участков и других объектов недвижимого имущества в Закарпатскую ОГА.

По результатам рассмотрения заявления инициатора о принудительном отчуждении земельных участков и других объектов недвижимого имущества Закарпатская ОГА обращается в Кабинет Министров. Кабмин в течение пяти дней принимает решение, о котором сообщает Закарпатской ОГА.

Решение Кабмина о включении соответствующего субъекта хозяйствования в перечень субъектов хозяйствования, для размещения объектов которых допускается принудительное отчуждение земельных участков и других объектов недвижимого имущества, а также о подготовке материалов для принудительного отчуждения земельных участков и других объектов недвижимого имущества является основанием для:

  • определения земельных участков и других объектов недвижимого имущества, подлежащих принудительному отчуждению;
  • разработки технической документации по землеустройству относительно инвентаризации земель и проведения мероприятий;
  • проведения экспертной оценки земельных участков и независимой оценки других объектов недвижимого имущества;
  • заключения договоров купли-продажи земельных участков и других объектов недвижимого имущества между Закарпатской областной государственной администрацией и собственниками таких объектов, согласившимися на их продажу.

О принятии Кабинетом Министров решения о подготовке материалов для принудительного отчуждения земельных участков и других объектов недвижимого имущества Закарпатская ОГА в течение пяти дней с момента ее уведомления о соответствующем решении сообщает собственникам объектов, которые предполагается отчуждать, и субъектам других вещных прав на них.

Собственники земельных участков и других объектов недвижимого имущества, которые предполагается принудительно отчуждать, в течение 2 месяцев с даты вступления в силу решения Кабмина имеют право подать в Закарпатскую ОГА заявление о согласии на продажу такого имущества лично или путем отправки ценного письма с описью вложения и уведомлением о вручении.

В таком случае Закарпатская ОГА и собственник соответствующего объекта заключают договор купли-продажи такого объекта. Если собственник земельного участка или другого недвижимого имущества не сообщил должным образом Закарпатской ОГА о согласии на продажу такого имущества или не явился для заключения договора купли-продажи в день и время, назначенные нотариусом, считается, что собственник отказался от продажи.
Если в течение трех месяцев с даты вступления в силу решения Кабмина от собственника земельного участка или другого объекта недвижимого имущества не поступило заявление о согласии на продажу такого имущества, Закарпатская областная государственная администрация готовит и подает в Кабинет Министров проект решения правительства о:

  • принудительном отчуждении земельного участка или другого объекта недвижимого имущества (если объектом отчуждения является земельный участок или другой объект недвижимого имущества, кроме жилого дома и земельного участка, на котором он расположен, или жилого помещения);
  • обращении в суд с иском о принудительном отчуждении жилого дома, земельного участка, на котором он расположен, или жилого помещения (если объектом отчуждения являются указанные объекты).

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Верховная Рада Украины закон недвижимость земля

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Токсичная атмосфера, низкая зарплата и коррупция – в НАГС сообщили, почему молодежь не хочет работать на государство

На государственной службе критически не хватает молодых профессионалов, но как их привлечь на госслужбу, пока не совсем понятно.

Верховный Суд: Оператор ГРС обязан выполнять свои обязанности, если не может подтвердить наличие форс-мажорных обстоятельств, независимо от финансовых трудностей и военного положения

Верховный Суд высказался относительно безусловной обязанности оператора газораспределительной системы по установке газовых счетчиков и проведению расчетов.

Отмена регистрации декларации о готовности к эксплуатации: вопрос необходимости проведения контролирующим органом проверки — позиция Верховного Суда

Верховный Суд высказался по вопросу отмены в судебном порядке декларации о готовности объекта к эксплуатации.

Товары в международных почтовых и экспресс-отправлениях, не соответствующие заявленным в документах данным, смогут конфисковать – Рада приняла закон

Парламент принял изменения в Таможенный кодекс об ответственности за нарушение таможенных правил.

У судьи возникли сомнения в том, что коллегия ВККС качественно проверила его практическое задание во время конкурса в апелляционные суды – иск рассмотрит Верховный Суд

Судья Андрей Слиденко не согласился со своей оценкой за практическое задание во время конкурса в апелляционные административные суды.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Марчук
    Наталія Марчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Вікторія Аверкова
    Вікторія Аверкова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Сергій Журба
    Сергій Журба
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ігор Погрібніченко
    Ігор Погрібніченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва