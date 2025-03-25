Верховная Рада приняла закон о принудительном отчуждении земли и домов в Ужгородском районе Закарпатской области

Принятым законом предусматриваются особенности принудительного отчуждения земельных участков и другого недвижимого имущества в условиях военного положения для размещения объектов оборонно-промышленного комплекса и объектов инфраструктуры в Ужгородском районе Закарпатской области.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада 25 марта приняла доработанный после вето Президента законопроект №9549.

В частности, доработанным законом предусматриваются особенности принудительного отчуждения земельных участков и другого недвижимого имущества по мотивам общественной необходимости в условиях военного положения для размещения объектов оборонно-промышленного комплекса и объектов инфраструктуры в Ужгородском районе Закарпатской области.

Законом устанавливается, что в период действия военного положения в Украине земельные участки и другие объекты недвижимого имущества, находящиеся в частной или коммунальной собственности, нераспределенные земельные участки, невостребованные земельные доли (паи), расположенные в Ужгородском районе Закарпатской области, по решению Кабинета Министров могут быть принудительно отчуждены по мотивам общественной необходимости для размещения:

объектов строительства, недвижимого имущества, комплексов зданий и сооружений, производственных мощностей, частей производственных мощностей, инженерных сооружений, необходимых для функционирования и деятельности предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства и/или определенных как критически важные для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период в сфере оборонно-промышленного комплекса;

индустриальных парков для размещения релоцированных (перемещенных) предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, и/или их производственных мощностей, частей производственных мощностей, и/или предприятий, определенных как критически важные для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;

линейных объектов транспортной инфраструктуры (дорог общего пользования государственного значения, мостов, эстакад) и объектов, необходимых для их эксплуатации.

Перечень субъектов хозяйствования, для размещения объектов которых допускается принудительное отчуждение земельных участков и других объектов недвижимого имущества, определяется Кабинетом Министров по заявлению Закарпатской областной государственной администрации.

Инициаторами принудительного отчуждения могут быть центральные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, Генеральный штаб Вооруженных Сил, предприятия, которые будут осуществлять строительство и эксплуатацию объектов, для размещения которых проводится принудительное отчуждение. Инициатор подает заявление о принудительном отчуждении земельных участков и других объектов недвижимого имущества в Закарпатскую ОГА.

По результатам рассмотрения заявления инициатора о принудительном отчуждении земельных участков и других объектов недвижимого имущества Закарпатская ОГА обращается в Кабинет Министров. Кабмин в течение пяти дней принимает решение, о котором сообщает Закарпатской ОГА.

Решение Кабмина о включении соответствующего субъекта хозяйствования в перечень субъектов хозяйствования, для размещения объектов которых допускается принудительное отчуждение земельных участков и других объектов недвижимого имущества, а также о подготовке материалов для принудительного отчуждения земельных участков и других объектов недвижимого имущества является основанием для:

определения земельных участков и других объектов недвижимого имущества, подлежащих принудительному отчуждению;

разработки технической документации по землеустройству относительно инвентаризации земель и проведения мероприятий;

проведения экспертной оценки земельных участков и независимой оценки других объектов недвижимого имущества;

заключения договоров купли-продажи земельных участков и других объектов недвижимого имущества между Закарпатской областной государственной администрацией и собственниками таких объектов, согласившимися на их продажу.

О принятии Кабинетом Министров решения о подготовке материалов для принудительного отчуждения земельных участков и других объектов недвижимого имущества Закарпатская ОГА в течение пяти дней с момента ее уведомления о соответствующем решении сообщает собственникам объектов, которые предполагается отчуждать, и субъектам других вещных прав на них.

Собственники земельных участков и других объектов недвижимого имущества, которые предполагается принудительно отчуждать, в течение 2 месяцев с даты вступления в силу решения Кабмина имеют право подать в Закарпатскую ОГА заявление о согласии на продажу такого имущества лично или путем отправки ценного письма с описью вложения и уведомлением о вручении.

В таком случае Закарпатская ОГА и собственник соответствующего объекта заключают договор купли-продажи такого объекта. Если собственник земельного участка или другого недвижимого имущества не сообщил должным образом Закарпатской ОГА о согласии на продажу такого имущества или не явился для заключения договора купли-продажи в день и время, назначенные нотариусом, считается, что собственник отказался от продажи.

Если в течение трех месяцев с даты вступления в силу решения Кабмина от собственника земельного участка или другого объекта недвижимого имущества не поступило заявление о согласии на продажу такого имущества, Закарпатская областная государственная администрация готовит и подает в Кабинет Министров проект решения правительства о:

принудительном отчуждении земельного участка или другого объекта недвижимого имущества (если объектом отчуждения является земельный участок или другой объект недвижимого имущества, кроме жилого дома и земельного участка, на котором он расположен, или жилого помещения);

обращении в суд с иском о принудительном отчуждении жилого дома, земельного участка, на котором он расположен, или жилого помещения (если объектом отчуждения являются указанные объекты).

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.