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Денис Шмигаль озвучив, коли проіндексують виплати пенсіонерам, які працюють

14:11, 25 березня 2025
Після березневої індексації середня пенсія становить 6345 грн, каже глава Уряду.
Денис Шмигаль озвучив, коли проіндексують виплати пенсіонерам, які працюють
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Після березневої індексикації виплат пенсія для понад 10 мільйонів українців збільшилася на 11,5%. На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 25 березня.

Таким чином, середня пенсія складає 6 345 гривень, підкреслив Денис Шмигаль та додав, що усі пенсійні виплати за березень здійснені в повному обсязі.

«З 1 квітня автоматично проіндексуємо виплати для майже 630 тисяч працюючих пенсіонерів відповідно до їх оновленого страхового стажу», — повідомив глава Уряду.

Зазначимо, що у Міністерстві соціальної політики повідомляють, що станом на сьогодні 10,3 млн українців отримують пенсії від держави. Таким чином, це означає, що майже кожен третій громадянин отримує виплати від держави, вказують там.

«Для багатьох пенсіонерів пенсії становлять практично єдине джерело доходу», - наголошують у Мінсоцполітики.

Як писала «Судово-юридична газета», Міністерство соціальної політики презентувало декілька порад, як збільшити розмір майбутньої пенсії чинним працівникам.

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