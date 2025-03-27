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Нужно ли платить эконалог за выбросы, осуществляемые генераторами — разъяснение

07:00, 27 марта 2025
Налоговики объяснили, когда не возникают налоговые обязательства по экологическому налогу за выбросы, производимые генераторами.
Нужно ли платить эконалог за выбросы, осуществляемые генераторами — разъяснение
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Налоговая служба в Черновицкой области объясняет, нужно ли платить эконалог за выбросы, производимые генераторами.

Отмечается, что пунктом 240.1 статьи 240 Налогового кодекса определено, что плательщиками экологического налога являются субъекты хозяйствования, юридические лица, не осуществляющие хозяйственную (предпринимательскую) деятельность, бюджетные учреждения, общественные и другие предприятия, учреждения и организации, постоянные представительства нерезидентов, включая тех, кто на территории Украины и в пределах ее континентального шельфа и исключительной (морской) экономической зоны производятся, в частности, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения.

Стационарным источником загрязнения является предприятие, цех, агрегат, установка или другой неподвижный объект, сохраняющий свои пространственные координаты в течение определенного времени и производящий выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и/или сбросы загрязняющих веществ в водные объекты.

Законом Украины от 13 декабря 2022 года №2836-XI "О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины о содействии восстановлению энергетической инфраструктуры Украины" временно, на период действия военного положения на территории Украины и в течение 30 дней со дня его прекращения или отмены, для целей применения раздела VIII (Эколог нкта 14.1.230 пункта 14.1 статьи 230 Кодекса) исключены электрогенераторные установки, классифицируемые по коду 8502 согласно УКТ ВЭД.

Таким образом, за выбросы электрогенераторных установок, классифицируемых по коду 8502 согласно УКТ ВЭД, у предприятия не возникают налоговые обязательства по экологическому налогу.

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