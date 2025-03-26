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Рада приняла закон об использовании опыта участников боевых действий в подготовке граждан к национальному сопротивлению

13:38, 26 марта 2025
Задачей закона является содействие приобретению гражданами Украины готовности и способности выполнять конституционную обязанность по защите Родины.
Рада приняла закон об использовании опыта участников боевых действий в подготовке граждан к национальному сопротивлению
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Верховная Рада 26 марта приняла в целом как закон законопроект 9421 о внесении изменений в Закон «Об основах национального сопротивления» относительно использования боевого опыта участников боевых действий в организации и осуществлении подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению.

Согласно окончательной редакции, пункт 1 ч. 5 статьи 3 Закона «Об основах национального сопротивления» будет дополнен нормой о том, что задачами подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению являются содействие приобретению гражданами Украины готовности и способности выполнять конституционную обязанность по защите Родины, независимости и территориальной целостности Украины, в том числе на основе боевого опыта участников боевых действий, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах АТО в период ее проведения, в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, обеспечении их осуществления, находясь непосредственно в районах и в период проведения указанных мер, в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с вооруженной агрессией против Украины.

Этот закон вступает в силу через один месяц со дня его опубликования.

Автор: Наталя Мамченко

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