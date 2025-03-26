Командир не отпустил солдата в медицинскую часть и солдат умер — что решил суд

Сержант признал вину и получил штраф в размере 17 тысяч гривен.

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Славянский горрайонный суд Донецкой области 17 марта признал виновным командира инженерно-саперного отделения одного из механизированных батальонов, младшего сержанта Андрея К., в небрежном отношении к военной службе, которое привело к смерти его подчиненного.

Как отмечается в материалах дела, около 22:00 26 февраля 2025 года военнослужащий М. сообщил Андрею К. о срочной необходимости обратиться в медицинский пункт из-за проблем с сердцем.

Впрочем, Андрей К. отказался отпустить солдата в медицинский пункт.

Как следствие, ночью солдат М. скончался.

Согласно справке о смерти военнослужащего М., составленной 27 февраля, смерть солдата наступила в результате «острой сердечной недостаточности».

В ходе расследования указанного события в действиях командира отделения было установлено нарушение ряда статей «Устава внутренней службы ВСУ», в частности, в части необходимости сохранения жизни и укрепления здоровья личного состава, необходимости внимательного отношения к подчиненным и их проблемам.

В отношении младшего сержанта был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 172-15 (небрежное отношение к военной службе в условиях особого периода) Кодекса об административных правонарушениях.

Андрей К. вину признал, хотя в судебное заседание все же не явился.

В соответствии с решением суда Андрей К. был привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 17 тыс. гривен.

Автор: Вячеслав Хрипун

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