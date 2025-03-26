Верховная Рада одобрила законопроект о временной отмене ограничений на сроки командирования судей

Парламент принял в первом чтении законопроект, согласно которому ограничение общего срока командирования судьи не применяется к командированным судьям апелляционных судов – до дня завершения ВККС конкурса, а к командированным судьям местных судов – в течение отбора и 6 месяцев с даты его завершения.

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Верховная Рада 26 марта приняла в первом чтении законопроект 12331-2 о внесении изменений в закон о судоустройстве относительно общего срока командирования судьи. Этот альтернативный законопроект зарегистрировал народный депутат Владимир Ватрас.

Предлагается предусмотреть, что ограничение общего срока командирования судьи, предусмотренное абзацем 2 ч. 2 статьи 55 Закона «О судоустройстве и статусе судей», не применяется:

в отношении командированных судей апелляционных судов – до дня завершения Высшей квалификационной комиссией судей конкурса на занятие вакантных должностей судей апелляционных судов, объявленного решением ВККС от 14 сентября 2023 года № 94/зп-23;

в отношении командированных судей местных судов – в течение отбора на должность судьи местного суда, объявленного решением ВККС от 11 декабря 2024 года № 366/зп-24, и шести месяцев с даты его завершения.

Шестимесячный срок связан с тем, что, в отличие от конкурса в апелляционные суды, который завершится назначением кандидатов на вакантные судейские должности, отбор в местные суды завершается исключительно зачислением кандидатов в резерв на замещение вакантных должностей судьи местного суда. И только после формирования такого резерва ВККС сможет объявить и провести соответствующие конкурсные процедуры.

По мнению авторов проекта, 6-месячный срок должен быть достаточным для того, чтобы ВККС по результатам плодотворной и эффективной работы смогла провести соответствующие конкурсы в местные суды.

В связи с этим предлагается исключить из подпункта 2 пункта 56 раздела XII «Заключительные и переходные положения» Закона «О судоустройстве и статусе судей» положение о том, что на судей, командированных по решению Председателя Верховного Суда, положения абзаца 2 ч. 2 статьи 55 Закона «О судоустройстве и статусе судей» относительно предельного срока командирования судьи не применяются.

Зачем нужен законопроект

Относительно оснований разработки проекта, как отмечает Владимир Ватрас, действующей ч. 2 статьи 55 Закона «О судоустройстве и статусе судей» предусмотрено, что командирование судьи в другой суд того же уровня и специализации осуществляется на срок, определяемый Высшим советом правосудия, но не более чем на один год, кроме случаев, предусмотренных абзацем вторым этой части.

Если обстоятельства, ставшие основанием для командирования судьи, продолжают существовать, по обращению председателя суда, в который судья командирован, и с согласия такого судьи Высший совет правосудия продлевает срок командирования, но не более чем на один год. Общий срок командирования не может превышать двух лет.

В то же время подпункт 2 пункта 56 раздела XII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» предусматривает, что временно, в период действия чрезвычайного или военного состояния и в течение 30 дней после дня его отмены (прекращения) и при условии отсутствия полномочного состава Высшего совета правосудия, Председатель Верховного Суда принимает решение о командировании судьи в другой суд того же уровня и специализации и о досрочном прекращении командирования судьи. В период отсутствия полномочного состава ВККС такие решения принимаются без представления ВККС. Положения абзаца 2 ч. 2 статьи 55 Закона о судоустройстве относительно предельного срока командирования судьи не применяются.

Таким образом, сейчас действуют две разные правовые процедуры командирования судей, что привело к образованию отдельных групп:

судьи, которые были командированы решениями Председателя Верховного Суда в период отсутствия полномочного состава Высшего совета правосудия – в отношении их командировок не применяется предельный срок, предусмотренный абзацем 2 ч. 2 статьи 55 Закона «О судоустройстве и статусе судей»;

судьи, которые были командированы решениями Высшего совета правосудия после формирования его полномочного состава – в отношении их командировок применяется предельный срок, предусмотренный абзацем 2 ч. 2 статьи 55 Закона «О судоустройстве и статусе судей».

11 декабря 2024 года ВККС объявила новый отбор на должность судьи местного суда. Прогнозируемое количество вакантных должностей судей, в отношении которых объявлен отбор – 1800. Срок подачи заявления и документов для участия в отборе – с 1 марта 2025 года по 30 марта 2025 года. В объявлении указано о катастрофической нехватке судей в местных судах, что вызывает перегрузку работающих судей и приводит к нарушению сроков рассмотрения дел.

Учитывая продолжительность процедуры отбора, его завершение ожидается не ранее 2026 года.

Завершение же текущего конкурса на занятие вакантных должностей судей апелляционных судов, объявленного решением Комиссии от 14 сентября 2023 года № 94/зп-23, по оптимистичным прогнозам ожидается не ранее конца 2025 года.

В течение этого времени единственным инструментом для выравнивания средней нагрузки в местных и апелляционных судах является процедура командирования судей.

В то же время у большинства командированных судей уже истекают общие сроки их возможного командирования, что приведет к прекращению их командировок до устранения причин, обусловивших его необходимость – продолжающегося кадрового дефицита в судебной системе.

Прекращение командирования приведет к перераспределению судебных дел, находившихся на рассмотрении таких судей, а также потребует формального объявления новых процедур командирования, что потребует лишних ресурсов и времени в работе как ВККС, так и ВСП, которые в текущей ситуации имеют более приоритетные задачи.

Таким образом, учитывая вышеизложенные обстоятельства, а также правовой режим военного состояния, авторы считают целесообразным установление временного правила, согласно которому до завершения соответствующих процедур конкурса и отбора ограничения общего срока командирования судьи не применяются.

Автор: Наталя Мамченко

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