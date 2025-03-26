OpenAI представила обновление ChatGPT с улучшенной генерацией изображений

ChatGPT научился создавать еще более точные изображения в GPT-4o.

Фото: Adobe Stock

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Американская компания OpenAI анонсировала большое обновление для ChatGPT, которое включает новую функцию генерации изображений на основе модели GPT-4o. Обновление было представлено на официальном сайте компании.

Ранее ChatGPT использовал нейросеть Dall-E 3 для создания изображений, однако компания уверяет, что новая функция будет работать с большей точностью. GPT-4o способна генерировать изображения, которые не только эстетически привлекательны, но и отвечают высоким требованиям к точности и контексту. Модель может обрабатывать до 20 различных объектов на изображении, предоставляя больший контроль над деталями и взаимосвязями.

«Способность 4o сочетать точные символы с образами превращает генерацию изображений в инструмент визуальной коммуникации», - заявили в OpenAI.

Обновленная функция позволяет также анализировать загруженные изображения, интегрируя их детали в контекст для создания новых изображений.

Доступ к генерации изображений открыт для пользователей с подпиской и без, а также появится для подписчиков Enterprise и Edu. В ближайшие недели также будет доступен API для этой модели. Компания продолжит блокировать создание контента, нарушающего ее политику, в частности дипфейки и материалы насилия.

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