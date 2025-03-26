Минобороны предлагает военнослужащим пройти курс по гендерному равенству, профинансированный иностранными партнерами

Правительство Канады решило профинансировать такое важное направление, как курс по гендерному равенству для военнослужащих.

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Минобороны решило предложить военнослужащим пройти курс по гендерному равенству «Равенство женщин и мужчин в Вооруженных силах Украины: политика и практика», разработанный при участии Министерства обороны Украины за средства иностранных партнеров, в частности правительства Канады.

Курс состоит из 10 модулей, которые охватывают украинское и международное законодательство по правам человека и гендерным вопросам, коммуникации, а также подходы к предотвращению насилия и дискриминации. Учебные материалы включают видеолекции, анимационные видео и тесты для самопроверки.

Как указывает Минобороны, основной целевой аудиторией являются советники и советницы по гендерным вопросам, командиры подразделений всех уровней, а также курсанты высших военных учебных заведений.

После успешного прохождения курса участники получат электронный сертификат.

Автор: Наталя Мамченко

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