Міноборони пропонує військовослужбовцям пройти курс з гендерної рівності, профінансований іноземними партнерами

Уряд Канади вирішив профінансувати таке важливе питання, як курс з гендерної рівності для військовослужбовців.

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Міноборони вирішило запропонувати військовослужбовцям пройти курс з гендерної рівності «Рівність жінок і чоловіків у Збройних силах України: політика і практика», розроблений за участі Міністерства оборони України за кошти іноземних партнерів, зокрема уряду Канади.

Курс складається з 10 модулів, що охоплюють українське та міжнародне законодавство з прав людини й гендерних питань, комунікації, а також підходи до запобігання насильству й дискримінації. Навчальні матеріали включають відеолекції, анімаційні відео та тести для самоперевірки.

Як вказує Міноборони, основною цільовою аудиторією є радники та радниці з гендерних питань, командири підрозділів усіх рівнів, а також курсанти вищих військових навчальних закладів.

Після успішного проходження курсу учасники отримають електронний сертифікат.

Автор: Наталя Мамченко

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