Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Міноборони пропонує військовослужбовцям пройти курс з гендерної рівності, профінансований іноземними партнерами

12:58, 26 березня 2025
Уряд Канади вирішив профінансувати таке важливе питання, як курс з гендерної рівності для військовослужбовців.
Міноборони пропонує військовослужбовцям пройти курс з гендерної рівності, профінансований іноземними партнерами
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міноборони вирішило запропонувати військовослужбовцям пройти курс з гендерної рівності «Рівність жінок і чоловіків у Збройних силах України: політика і практика», розроблений за участі Міністерства оборони України за кошти іноземних партнерів, зокрема уряду Канади.

Курс складається з 10 модулів, що охоплюють українське та міжнародне законодавство з прав людини й гендерних питань, комунікації, а також підходи до запобігання насильству й дискримінації. Навчальні матеріали включають відеолекції, анімаційні відео та тести для самоперевірки.

Як вказує Міноборони, основною цільовою аудиторією є радники та радниці з гендерних питань, командири підрозділів усіх рівнів, а також курсанти вищих військових навчальних закладів.

Після успішного проходження курсу учасники отримають електронний сертифікат.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ військові армія військовослужбовці Міноборони військова служба жінки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада прийняла закон про використання досвіду учасників бойових дій в здійсненні підготовки громадян до національного спротиву

Завданням закону є сприяння набуттю громадянами України готовності та здатності виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни.

Командир не відпустив солдата до медичної частини і солдат помер — що вирішив суд

Сержант визнав провину та отримав штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Верховна Рада схвалила законопроект щодо тимчасового скасування обмеження на строки відрядження суддів

Парламент прийняв в першому читанні законопроект, за яким обмеження загального строку відрядження судді не застосовуються щодо відряджених суддів апеляційних судів – до дня завершення ВККС конкурсу, а щодо відряджених суддів місцевих судів – протягом добору та 6 місяців з дня його завершення.

Міноборони пропонує військовослужбовцям пройти курс з гендерної рівності, профінансований іноземними партнерами

Уряд Канади вирішив профінансувати таке важливе питання, як курс з гендерної рівності для військовослужбовців.

За порушення заборони на ототожнення адвоката з клієнтом зможуть оштрафувати до 5100 грн — Рада схвалила законопроект за основу

Законопроектом пропонується увести штрафи за ототожнення адвоката і клієнта, зокрема у медіа.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Марчук
    Наталія Марчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Вікторія Аверкова
    Вікторія Аверкова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Сергій Журба
    Сергій Журба
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ігор Погрібніченко
    Ігор Погрібніченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва