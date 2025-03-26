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Володимир Зеленський підписав закон про перейменування 103 судів в Україні

13:07, 26 березня 2025
В Україні перейменують 103 суди в рамках декомунізації.
Володимир Зеленський підписав закон про перейменування 103 судів в Україні
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Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо зміни найменування місцевих загальних судів 4273-IX (законопроект 12351).

Закон спрямований на перейменування окремих місцевих судів відповідно до законів про декомунізацію, захист державної мови та правила найменування юридичних осіб. Він усуває застарілі назви, що пов’язані з тоталітарними режимами або не відповідають сучасному адміністративно-територіальному поділу України.

Перейменування узгоджене з відповідними державними органами та експертними інституціями та не призведе до утворення нового суду, його реорганізації чи ліквідації.

Загалом в рамках Закону перейменуванню підлягає 103 місцевих загальних судів.

«Судово-юридична газета» публікувала перелік місцевих загальних судів, що перейменовуються (у редакції законопроекту, прийнятого за основу):

В Автономній Республіці Крим:

  • Кіровський районний суд АРК на Іслямтерецький районний суд АРК
  • Красногвардійський районний суд АРК на Курманський районний суд АРК
  • Красноперекопський міськрайонний суд АРК на Перекопський міськрайонний суд АРК
  • Ленінський районний суд АРК на Єдикуйський районний суд АРК
  • Первомайський районний суд АРК на Джурчанський районний суд АРК
  • Совєтський районний суд АРК на Ічкінський районний суд АРК.

У місті Севастополі:

  • Гагарінський районний суд на Західний районний суд
  • Ленінський районний суд на Центральний районний суд
  • Нахімовський районний суд на Північний районний суд.

У Волинській області:

Володимир-Волинський міський суд на Володимирський міський суд.

У Дніпропетровській області:

  • Новомосковський міський суд на Самарівський міський суд
  • Орджонікідзевський міський суд на Покровський міський суд
  • Першотравенський міський суд на Шахтарський міський суд
  • Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська на Шевченківський районний суд міста Дніпра
  • Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпропетровська на Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра
  • Жовтневий районний суд міста Дніпропетровська на Соборний районний суд міста Дніпра
  • Кіровський районний суд міста Дніпропетровська на              Центральний районний суд міста Дніпра
  • Красногвардійський районний суд міста Дніпропетровська на Чечелівський районний суд міста Дніпра
  • Ленінський районний суд міста Дніпропетровська на Новокодацький районний суд міста Дніпра
  • Самарський районний суд міста Дніпропетровська на Самарський районний суд міста Дніпра
  • Дніпропетровській районний суд на Слобожанський районний суд
  • Баглійський районний суд міста    Дніпродзержинська  на Південний районний суд міста Кам’янського
  • Дніпровський районний суд міста Дніпродзержинська на Дніпровський районний суд міста Кам’янського
  • Заводський районний суд міста Дніпродзержинська на Заводський районний суд міста Кам’янського
  • Дзержинський районний суд міста Кривого Рогу на Металургійний районний суд міста Кривого Рогу
  • Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу на Покровський районний суд міста Кривого Рогу.

У Донецькій області:

  • Дзержинський міський суд на Торецький міський суд
  • Кіровський міський суд на Хрестівський міський суд
  • Краснолиманський міський суд на Лиманський міський суд
  • Красноармійський міськрайонний суд на Покровський міськрайонний суд
  • Першотравневий районний суд на Мангушський районний суд
  • Будьонновський районний суд міста Донецька на Шахтарський районний суд міста Донецька
  • Ворошиловський районний суд міста Донецька на Юзівський районний суд міста Донецька
  • Калінінський районний суд міста Донецька на Калинівський районний суд міста Донецька
  • Кіровський міський суд міста Донецька на Хрестівський міський суд міста Донецька
  • Кіровський районний суд міста Донецька на Рутченківський районний суд міста Донецька
  • Куйбишевський районний суд міста Донецька на Смолянський районний суд міста Донецька
  • Ленінський районний суд міста Донецька на Кальміуський районний суд міста Донецька
  • Петровський районний суд міста Донецька на Трудівський районний суд міста Донецька
  • Пролетарський районний суд міста Донецька на Чумаківський районний суд міста Донецька
  • Калинінський районний суд міста Горлівки на Кіндратівський районний суд міста Горлівки
  • Кіровський районний суд міста Макіївки на Шевченківський районний суд міста Макіївки
  • Совєтський районний суд міста Макіївки на Магістральний районний суд міста Макіївки
  • Червоногвардійський районний суд міста Макіївки на Калинівський районний суд міста Макіївки
  • Жовтневий районний суд міста Маріуполя на Центральний районний суд міста Маріуполя
  • Іллічівський районний суд міста Маріуполя на Кальміуський районний суд міста Маріуполя
  • Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя на Лівобережний районний суд міста Маріуполя.

У Житомирській області:

  • Червоноармійський районний суд на Пулинський районний суд
  • Новоград-Волинський міськрайонний суд на Звягельський міськрайонний суд
  • Володарсько-Волинський районний суд на Хорошівський районний суд.

У Запорізькій області:

  • Куйбишевський районний суд на Кам’янський районний суд
  • Жовтневий районний суд міста Запоріжжя на Олександрівський районний суд міста Запоріжжя
  • Ленінський районний суд міста Запоріжжя на Дніпровський районний суд міста Запоріжжя
  • Орджонікідзевський районний суд міста Запоріжжя на Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя.

У Київській області:

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області на Переяславський міськрайонний суд Київської області.

У Кіровоградській області:

  • Ульяновський районний суд Кіровоградської області на Благовіщенський районний суд Кіровоградської області;
  • Кіровський районний суд міста Кіровограда на Фортечний районний суд міста Кропивницького
  • Ленінський районний суд міста Кіровограда на Подільський районний суд міста Кропивницького
  • Кіровоградський районний суд Кіровоградської області на Кропивницький районний суд Кіровоградської області

У Луганській області:

  • Новопсковський районний суд на Айдарський районний суд
  • Краснодонський міськрайонний суд на Сорокинський міськрайонний суд
  • Краснолуцький міський суд на Хрустальний міський суд
  • Кіровський міський суд на Голубівський міський суд
  • Стахановський міський суд на Кадіївський міський суд
  • Первомайський міський суд на Сокологірський міський суд
  • Свердловський міський суд на Довжанський міський суд
  • Сєвєродонецький міський суд на Сіверськодонецький міський суд
  • Артемівський районний суд міста Луганська на Шевченківський районний суд міста Луганська
  • Жовтневий районний суд міста Луганська на Індустріальний районний суд міста Луганська
  • Ленінський районний суд міста Луганська на Староміський районний суд міста Луганська.

У Львівській області:

Червоноградський міський суд Львівської області на Шептицький міський суд Львівської області.

У Миколаївській області:

  • Южноукраїнський міський суд на Південноукраїнський міський суд
  • Жовтневий районний суд на Вітовський районний суд
  • Ленінський районний суд міста Миколаєва на Інгульський районний суд міста Миколаєва.

У Одеській області:

  • Іллічівський міський суд на Чорноморський міський суд
  • Южненський міський суд на Південнівський міський суд
  • Котовський міськрайонний суд на Подільський міськрайонний суд
  • Красноокнянський районний суд на Окнянський районний суд
  • Комінтернівський районний на Доброславський районний суд
  • Фрунзівський районний суд на Захарівський районний суд
  • Малиновський районний суд міста Одеси на Хаджибейський районний суд міста Одеси
  • Суворовський районний суд міста Одеси на Пересипський районний суд міста Одеси

У Полтавській області:

  • Ленінський районний суд міста Полтави на Подільський районний суд міста Полтави;
  • Октябрський районний суд міста Полтави на Шевченківський районний суд міста Полтави;
  • Комсомольський міський суд Полтавської області на Горішньоплавнівський міський суд Полтавської області.

У Рівненській області:

Кузнецовський міський суд Рівненської області на Вараський міський суд Рівненської області.

У Харківській області:

  • Красноградський районний суд на Берестинський районний суд
  • Первомайський міськрайонний суд на Златопільський міськрайонний суд
  • Дзержинський районний суд міста Харкова на Шевченківський районний суд міста Харкова
  • Жовтневий районний суд міста Харкова на Новобаварський районний суд міста Харкова
  • Комінтернівський районний суд міста Харкова на Слобідський районний суд міста Харкова
  • Ленінський районний суд міста Харкова на Холодногірський районний суд міста Харкова
  • Московський районний суд міста Харкова на Салтівський районний суд міста Харкова
  • Орджонікідзевський районний суд міста Харкова на Індустріальний районний суд міста Харкова
  • Фрунзенський районний суд міста Харкова на Немишлянський районний суд міста Харкова
  • Червонозаводський районний суд міста Харкова на Основ'янський районний суд міста Харкова.

У Херсонській області:

  • Цюрупинський районний суд на Олешківський районний суд
  • Суворовський районний суд міста Херсона на Центральний районний суд міста Херсона
  • Комсомольський районний суд міста Херсона на Корабельний районний суд міста Херсона.

У Черкаській області:

  • Ватутінський міський суд на Багачевський міський суд
  • Катеринопільський районний суд на Калинопільський районний суд.

У Чернівецькій області:

Першотравневий районний суд міста Чернівців на Чернівецький районний суд міста Чернівців.

У Чернігівській області:

  • Щорський районний суд на Сновський районний суд.

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