Володимир Зеленський підписав закон про перейменування 103 судів в Україні

13:07, 26 березня 2025
В Україні перейменують 103 суди в рамках декомунізації.
Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо зміни найменування місцевих загальних судів 4273-IX (законопроект 12351).
Закон спрямований на перейменування окремих місцевих судів відповідно до законів про декомунізацію, захист державної мови та правила найменування юридичних осіб. Він усуває застарілі назви, що пов’язані з тоталітарними режимами або не відповідають сучасному адміністративно-територіальному поділу України.
Перейменування узгоджене з відповідними державними органами та експертними інституціями та не призведе до утворення нового суду, його реорганізації чи ліквідації.
Загалом в рамках Закону перейменуванню підлягає 103 місцевих загальних судів.
«Судово-юридична газета» публікувала перелік місцевих загальних судів, що перейменовуються (у редакції законопроекту, прийнятого за основу):
В Автономній Республіці Крим:
- Кіровський районний суд АРК на Іслямтерецький районний суд АРК
- Красногвардійський районний суд АРК на Курманський районний суд АРК
- Красноперекопський міськрайонний суд АРК на Перекопський міськрайонний суд АРК
- Ленінський районний суд АРК на Єдикуйський районний суд АРК
- Первомайський районний суд АРК на Джурчанський районний суд АРК
- Совєтський районний суд АРК на Ічкінський районний суд АРК.
У місті Севастополі:
- Гагарінський районний суд на Західний районний суд
- Ленінський районний суд на Центральний районний суд
- Нахімовський районний суд на Північний районний суд.
У Волинській області:
Володимир-Волинський міський суд на Володимирський міський суд.
У Дніпропетровській області:
- Новомосковський міський суд на Самарівський міський суд
- Орджонікідзевський міський суд на Покровський міський суд
- Першотравенський міський суд на Шахтарський міський суд
- Бабушкінський районний суд міста Дніпропетровська на Шевченківський районний суд міста Дніпра
- Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпропетровська на Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра
- Жовтневий районний суд міста Дніпропетровська на Соборний районний суд міста Дніпра
- Кіровський районний суд міста Дніпропетровська на Центральний районний суд міста Дніпра
- Красногвардійський районний суд міста Дніпропетровська на Чечелівський районний суд міста Дніпра
- Ленінський районний суд міста Дніпропетровська на Новокодацький районний суд міста Дніпра
- Самарський районний суд міста Дніпропетровська на Самарський районний суд міста Дніпра
- Дніпропетровській районний суд на Слобожанський районний суд
- Баглійський районний суд міста Дніпродзержинська на Південний районний суд міста Кам’янського
- Дніпровський районний суд міста Дніпродзержинська на Дніпровський районний суд міста Кам’янського
- Заводський районний суд міста Дніпродзержинська на Заводський районний суд міста Кам’янського
- Дзержинський районний суд міста Кривого Рогу на Металургійний районний суд міста Кривого Рогу
- Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу на Покровський районний суд міста Кривого Рогу.
У Донецькій області:
- Дзержинський міський суд на Торецький міський суд
- Кіровський міський суд на Хрестівський міський суд
- Краснолиманський міський суд на Лиманський міський суд
- Красноармійський міськрайонний суд на Покровський міськрайонний суд
- Першотравневий районний суд на Мангушський районний суд
- Будьонновський районний суд міста Донецька на Шахтарський районний суд міста Донецька
- Ворошиловський районний суд міста Донецька на Юзівський районний суд міста Донецька
- Калінінський районний суд міста Донецька на Калинівський районний суд міста Донецька
- Кіровський міський суд міста Донецька на Хрестівський міський суд міста Донецька
- Кіровський районний суд міста Донецька на Рутченківський районний суд міста Донецька
- Куйбишевський районний суд міста Донецька на Смолянський районний суд міста Донецька
- Ленінський районний суд міста Донецька на Кальміуський районний суд міста Донецька
- Петровський районний суд міста Донецька на Трудівський районний суд міста Донецька
- Пролетарський районний суд міста Донецька на Чумаківський районний суд міста Донецька
- Калинінський районний суд міста Горлівки на Кіндратівський районний суд міста Горлівки
- Кіровський районний суд міста Макіївки на Шевченківський районний суд міста Макіївки
- Совєтський районний суд міста Макіївки на Магістральний районний суд міста Макіївки
- Червоногвардійський районний суд міста Макіївки на Калинівський районний суд міста Макіївки
- Жовтневий районний суд міста Маріуполя на Центральний районний суд міста Маріуполя
- Іллічівський районний суд міста Маріуполя на Кальміуський районний суд міста Маріуполя
- Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя на Лівобережний районний суд міста Маріуполя.
У Житомирській області:
- Червоноармійський районний суд на Пулинський районний суд
- Новоград-Волинський міськрайонний суд на Звягельський міськрайонний суд
- Володарсько-Волинський районний суд на Хорошівський районний суд.
У Запорізькій області:
- Куйбишевський районний суд на Кам’янський районний суд
- Жовтневий районний суд міста Запоріжжя на Олександрівський районний суд міста Запоріжжя
- Ленінський районний суд міста Запоріжжя на Дніпровський районний суд міста Запоріжжя
- Орджонікідзевський районний суд міста Запоріжжя на Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя.
У Київській області:
Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області на Переяславський міськрайонний суд Київської області.
У Кіровоградській області:
- Ульяновський районний суд Кіровоградської області на Благовіщенський районний суд Кіровоградської області;
- Кіровський районний суд міста Кіровограда на Фортечний районний суд міста Кропивницького
- Ленінський районний суд міста Кіровограда на Подільський районний суд міста Кропивницького
- Кіровоградський районний суд Кіровоградської області на Кропивницький районний суд Кіровоградської області
У Луганській області:
- Новопсковський районний суд на Айдарський районний суд
- Краснодонський міськрайонний суд на Сорокинський міськрайонний суд
- Краснолуцький міський суд на Хрустальний міський суд
- Кіровський міський суд на Голубівський міський суд
- Стахановський міський суд на Кадіївський міський суд
- Первомайський міський суд на Сокологірський міський суд
- Свердловський міський суд на Довжанський міський суд
- Сєвєродонецький міський суд на Сіверськодонецький міський суд
- Артемівський районний суд міста Луганська на Шевченківський районний суд міста Луганська
- Жовтневий районний суд міста Луганська на Індустріальний районний суд міста Луганська
- Ленінський районний суд міста Луганська на Староміський районний суд міста Луганська.
У Львівській області:
Червоноградський міський суд Львівської області на Шептицький міський суд Львівської області.
У Миколаївській області:
- Южноукраїнський міський суд на Південноукраїнський міський суд
- Жовтневий районний суд на Вітовський районний суд
- Ленінський районний суд міста Миколаєва на Інгульський районний суд міста Миколаєва.
У Одеській області:
- Іллічівський міський суд на Чорноморський міський суд
- Южненський міський суд на Південнівський міський суд
- Котовський міськрайонний суд на Подільський міськрайонний суд
- Красноокнянський районний суд на Окнянський районний суд
- Комінтернівський районний на Доброславський районний суд
- Фрунзівський районний суд на Захарівський районний суд
- Малиновський районний суд міста Одеси на Хаджибейський районний суд міста Одеси
- Суворовський районний суд міста Одеси на Пересипський районний суд міста Одеси
У Полтавській області:
- Ленінський районний суд міста Полтави на Подільський районний суд міста Полтави;
- Октябрський районний суд міста Полтави на Шевченківський районний суд міста Полтави;
- Комсомольський міський суд Полтавської області на Горішньоплавнівський міський суд Полтавської області.
У Рівненській області:
Кузнецовський міський суд Рівненської області на Вараський міський суд Рівненської області.
У Харківській області:
- Красноградський районний суд на Берестинський районний суд
- Первомайський міськрайонний суд на Златопільський міськрайонний суд
- Дзержинський районний суд міста Харкова на Шевченківський районний суд міста Харкова
- Жовтневий районний суд міста Харкова на Новобаварський районний суд міста Харкова
- Комінтернівський районний суд міста Харкова на Слобідський районний суд міста Харкова
- Ленінський районний суд міста Харкова на Холодногірський районний суд міста Харкова
- Московський районний суд міста Харкова на Салтівський районний суд міста Харкова
- Орджонікідзевський районний суд міста Харкова на Індустріальний районний суд міста Харкова
- Фрунзенський районний суд міста Харкова на Немишлянський районний суд міста Харкова
- Червонозаводський районний суд міста Харкова на Основ'янський районний суд міста Харкова.
У Херсонській області:
- Цюрупинський районний суд на Олешківський районний суд
- Суворовський районний суд міста Херсона на Центральний районний суд міста Херсона
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