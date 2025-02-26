Верховна Рада прийняла закон про перейменування 103 судів в рамках декомунізації

В Україні перейменують 103 суди в рамках декомунізації — парламент ухвалив закон.

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Верховна Рада ухвалила в цілому як закон законопроект 12351 про перейменування 103 місцевих загальних судів.

В якості пояснення наводиться необхідність приведення засад функціонування судів у відповідність із законами «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки», «Про забезпечення функціонування української мови як державної» тощо.

Зокрема автори пропонують перейменувати Южненський міський суд Одеської області на Південнівський, Малиновський районний суд Одеси на Хаджибейський, Новомосковський міський суд Дніпропетровської області на Самарівський, Ленінський районний суд Дніпропетровська на Новокодацький, Самарський районний суд міста Дніпропетровська на Самарський районний суд міста Дніпра, Калінінський районний суд міста Донецька на Калинівський, Петровський районний суд Донецька на Трудівський тощо.

Так, пропонується доповнити прикінцеві та перехідні положення закону про судоустрій нормою про зміну найменування місцевих загальних судів, вказавши, що це не призводить до утворення нового суду, його реорганізації чи ліквідації.

Закон набере чинності через 30 днів з дня його опублікування, і Державній судовій адміністрації України протягом цих 30 днів буде доручено здійснити заходи, пов’язані із зміною найменування місцевих загальних судів, а також вчинити дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про місцеві загальні суди, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб.

На думку авторів, реалізація перейменування не потребує додаткових бюджетних асигнувань.

Разом з тим, як зауважило ГНЕУ, зміна назв судів матиме правовим наслідком проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, пов’язаної зі зміною назв. Це зумовить необхідність зміни вивісок, печаток тощо, що тягне додаткові витрати з бюджету в період дії воєнного стану.

Раніше «Судово-юридична газета» публікувала перелік місцевих загальних судів, що перейменовуються – згідно версії, яка була прийнята в першому читанні.

Автор: Наталя Мамченко

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