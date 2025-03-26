Практика судів
  1. У світі

OpenAI представила оновлення ChatGPT з покращеною генерацією зображень

21:37, 26 березня 2025
ChatGPT навчився створювати ще точніші зображення в GPT-4o.
OpenAI представила оновлення ChatGPT з покращеною генерацією зображень
Фото: Adobe Stock
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Американська компанія OpenAI анонсувала велике оновлення для ChatGPT, яке включає нову функцію генерації зображень на основі моделі GPT-4o. Оновлення було представлено на офіційному сайті компанії.

Раніше ChatGPT використовував нейромережу Dall-E 3 для створення зображень, однак компанія запевняє, що нова функція працюватиме з більшою точністю. GPT-4o здатна генерувати зображення, які не лише естетично привабливі, але й відповідають високим вимогам до точності та контексту. Модель може обробляти до 20 різних об'єктів на зображенні, надаючи більший контроль над деталями та взаємозв'язками.

«Здатність 4o поєднувати точні символи із образами перетворює генерацію зображень на інструмент візуальної комунікації», — заявили в OpenAI.

Оновлена функція дозволяє також аналізувати завантажені зображення, інтегруючи їхні деталі в контекст для створення нових зображень.

Доступ до генерації зображень відкрито для користувачів із підпискою та без, а також з'явиться для підписників Enterprise та Edu. У найближчі тижні також буде доступний API для цієї моделі. Компанія продовжить блокувати створення вмісту, що порушує її політику, зокрема діпфейки та матеріали насильства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Омбудсмен Дмитро Лубінець: «Незаконні затримання та побиття від представників ТЦК стали новим вірусним трендом, який не зупинити без жорсткої реакції держави»

ТЦК вчиняє побиття, збиває людей на дорогах, позбавляє права на правовий захист, приховує інформацію про затримання – заявили в Офісі Омбудсмена і констатували, що порушення прав людини з боку працівників ТЦК набули системного та масового характеру.

Державні службовці повинні навчитися відповідати громадянам зрозумілою мовою — НАДС

Громадяни, які звертаються до органів державної влади або органів місцевого самоврядування, повинні отримувати інформацію «простою та зрозумілою мовою» без звернень до Google.

Злісним скаржникам на суддів доведеться платити за кожну скаргу по 30 тисяч грн — зареєстровано законопроект

Законопроект пом’якшує підстави покарання для суддів – зокрема за здійснення суддею або його родичами витрат, що перевищують їх доходи, відповідальність буде наставати лише у випадку непідтвердження витрат на суму понад 300 тисяч грн.

Депутати відправили на доопрацювання законопроект, яким пропонується платити прокурорам пенсію за вислугу років лише після звільнення з прокуратури

Законопроект Третьякової, яка пропонує низку змін у пенсійному забезпеченні прокурорів, відправили на доопрацювання.

Рада прийняла закон про використання досвіду учасників бойових дій в здійсненні підготовки громадян до національного спротиву

Завданням закону є сприяння набуттю громадянами України готовності та здатності виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Марчук
    Наталія Марчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Вікторія Аверкова
    Вікторія Аверкова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Сергій Журба
    Сергій Журба
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ігор Погрібніченко
    Ігор Погрібніченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва