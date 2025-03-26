OpenAI представила оновлення ChatGPT з покращеною генерацією зображень

ChatGPT навчився створювати ще точніші зображення в GPT-4o.

Фото: Adobe Stock

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Американська компанія OpenAI анонсувала велике оновлення для ChatGPT, яке включає нову функцію генерації зображень на основі моделі GPT-4o. Оновлення було представлено на офіційному сайті компанії.

Раніше ChatGPT використовував нейромережу Dall-E 3 для створення зображень, однак компанія запевняє, що нова функція працюватиме з більшою точністю. GPT-4o здатна генерувати зображення, які не лише естетично привабливі, але й відповідають високим вимогам до точності та контексту. Модель може обробляти до 20 різних об'єктів на зображенні, надаючи більший контроль над деталями та взаємозв'язками.

«Здатність 4o поєднувати точні символи із образами перетворює генерацію зображень на інструмент візуальної комунікації», — заявили в OpenAI.

Оновлена функція дозволяє також аналізувати завантажені зображення, інтегруючи їхні деталі в контекст для створення нових зображень.

Доступ до генерації зображень відкрито для користувачів із підпискою та без, а також з'явиться для підписників Enterprise та Edu. У найближчі тижні також буде доступний API для цієї моделі. Компанія продовжить блокувати створення вмісту, що порушує її політику, зокрема діпфейки та матеріали насильства.

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