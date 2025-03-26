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Командир не відпустив солдата до медичної частини і солдат помер — що вирішив суд

13:21, 26 березня 2025
Сержант визнав провину та отримав штраф у розмірі 17 тисяч гривень.
Командир не відпустив солдата до медичної частини і солдат помер — що вирішив суд
Джерело фото: depositphotos
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Слов’янський міськрайонний суд Донецької області 17 березня визнав винним командира інженерно-саперного відділення одного з механізованих батальйонів, молодшого сержанта Андрія К., у недбалому ставленні до військової служби, яке призвело до смерті його підлеглого.

Як зазначено у матеріалах справи, близько 22:00 26 лютого 2025 року військовослужбовець М. повідомив Андрію К. про термінову необхідність звернутися до медичного пункту через проблеми з серцем.

Втім, Андрій К. відмовився відпустити солдата до медичного пункту.

Як наслідок, вночі солдат М. помер.

Відповідно до довідки про смерть військовослужбовця М., яка була складена 27 лютого, смерть солдата наступила внаслідок «гострої коронарної недостатності».

Під час розслідування вказаної події в діях командира відділення було встановлене порушення низки статей Статуту внутрішньої служби ЗСУ, зокрема в частині необхідності збереження життя та зміцнення здоров’я особового складу, необхідності уважного ставлення до підлеглих та їх проблем тощо.

Стосовно молодшого сержанта був складений протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 172-15 (недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Андрій К. провину визнав, хоча в судове засідання все ж не з’явився.

Відповідно до рішення суду Андрій К. був притягнутий до відповідальності у виді штрафу у розмірі 17 тис. гривень.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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