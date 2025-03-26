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Рада прийняла закон про використання досвіду учасників бойових дій в здійсненні підготовки громадян до національного спротиву

13:38, 26 березня 2025
Завданням закону є сприяння набуттю громадянами України готовності та здатності виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни.
Рада прийняла закон про використання досвіду учасників бойових дій в здійсненні підготовки громадян до національного спротиву
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Верховна Рада 26 березня прийняла в цілому як закон законопроект 9421 про внесення зміни до Закону «Про основи національного спротиву» щодо використання бойового досвіду учасників бойових дій в організації та здійсненні підготовки громадян України до національного спротиву.

Відповідно до фінальної редакції пункт 1 ч. 5 статті 3 Закону «Про основи національного спротиву» буде доповнено нормою про те, що завданнями підготовки громадян України до національного спротиву є сприяння набуттю громадянами України готовності та здатності виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, у тому числі на основі бойового досвіду учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із збройною агресією проти України.

Цей Закон набирає чинності через один місяць з дня його опублікування.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України

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