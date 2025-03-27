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Чи треба сплачувати екоподаток за викиди, що здійснюються генераторами — роз’яснення

07:00, 27 березня 2025
Податківці пояснили, коли не виникають податкові зобов’язання з екологічного податку за викиди, що здійснюються генераторами.
Чи треба сплачувати екоподаток за викиди, що здійснюються генераторами — роз’яснення
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Податкова служба у Чернівецькій області пояснює, чи треба сплачувати екоподаток за викиди, що здійснюються генераторами.

Зазначається, що пунктом 240.1 статті 240 Податкового кодексу визначено, що  платниками  екологічного податку є суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються, зокрема, викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення.

Стаціонарним джерелом забруднення є підприємство, цех, агрегат, установка або інший нерухомий об'єкт, що зберігає свої просторові координати протягом певного часу і здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферу та/або скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти.

Законом України від 13 грудня 2022 року №2836-XI  "Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України" тимчасово, на період дії воєнного стану на території України та протягом 30 днів з дня його припинення або скасування, для цілей застосування розділу VIII (Екологічний податок) Кодексу, із визначення стаціонарних джерел забруднення (у значенні підпункту 14.1.230 пункту 14.1 статті 230 Кодексу) виключені електрогенераторні установки, що класифікуються за кодом 8502 згідно з УКТ ЗЕД.

Таким чином, за викиди електрогенераторних установок, що класифікуються за кодом  8502 згідно з УКТ ЗЕД, у суб'єкта господарювання не виникають податкові зобов'язання з екологічного податку.

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