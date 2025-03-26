Как оформить договор дарения недвижимости на ребенка — правила и ограничения

Правила оформления договоров для малолетних и несовершеннолетних предусматривают нотариальное удостоверение, согласие родителей и органов опеки.

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В Западном межрегиональном управлении Министерства юстиции рассказали, можно ли оформить договор дарения недвижимости на малолетнего и несовершеннолетнего ребенка.

Согласно ч. 2 ст. 719 Гражданского кодекса Украины договор дарения недвижимой вещи заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.

Кто считается малолетним и несовершеннолетним ребенком по законодательству Украины?

Согласно законодательству Украины, ребенком считается лицо, не достигшее 18-летнего возраста. До 14 лет ребенок считается малолетним, а с 14 до 18 – несовершеннолетним. Это разделение имеет различие и отличает их друг от друга количеством прав и обязанностей.

Какие права на заключение договоров имеет малолетний ребенок?

Малолетний ребенок имеет меньше прав, чем несовершеннолетний, поскольку согласно Гражданским кодексом Украины ему разрешено совершать только мелкие бытовые сделки, которые бы соответствовали его развитию и удовлетворяли ежедневные потребности. Законодатель не ограничивает и не отменяет неимущественные права малолетнего ребенка, однако во всем остальном вместо него в любые правоотношения вступают родители, опекун или другое уполномоченное лицо органа опеки и попечительства.

Какие сделки может заключать несовершеннолетнее лицо?

Несовершеннолетние лица имеют довольно широкий круг прав, в частности им разрешено самостоятельно распоряжаться своим заработком. Также им разрешено заключать договоры, однако такое право реализуется только с согласия родителей. Вместе с тем, если сделка имеет высокую материальную ценность, то в таком случае требуется нотариально удостоверенное согласие родителей и согласие органа опеки и попечительства.

Что делать, если один из родителей не соглашается на заключение договора ребенком?

Иногда случаются случаи, когда родители расходятся во мнениях и один из них возражает против заключения договора ребенком. В этой ситуации соглашение может состояться по инициативе одного из родителей, если им будет получено разрешение органа опеки и попечительства.

Почему обязательно разрешение органа опеки и попечительства?

В большинстве случаев, родители несовершеннолетнего ребенка должны сначала получить положительное решение от органа опеки и попечительства. По этой причине особенно важным моментом является получение разрешения от данного органа, без которого невозможно осуществить ряд сделок на имя ребенка, например: заключить договоры, требующие нотариального заверения.

Как передать недвижимость в собственность ребенку?

Существует немало способов легально передать имущество в собственность своему ребенку. Например, на его имя можно подарить квартиру, дом, другую недвижимость. Любое отчуждение недвижимости ребенка может быть осуществлено лишь с учетом гарантирования сохранения его права на жилье.

Кто распоряжается подаренной недвижимостью до совершеннолетия ребенка?

После оформления договора несовершеннолетний ребенок становится владельцем подаренной квартиры. Но до достижения 18-летнего возраста ребенок не может самостоятельно распоряжаться недвижимостью, вместо него это делают родители или опекуны.

Могут ли дети самостоятельно участвовать в сделке?

Дети до 14 лет в сделке не участвуют, их представляют родители или другие уполномоченные лица. Дети от 14 до 18 лет уже сами могут участвовать в сделке, но при наличии согласия родителей или других уполномоченных лиц.

Обязательно ли получение согласия органов опеки и попечительства при оформлении договора дарения?

Да, в любом случае для оформления договора дарения необходимо получить согласие органов опеки и попечительства.

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